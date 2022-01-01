Top.Mail.Ru
Главная > Все магазины > Скандинавия
Перейти в магазин

Промокоды Скандинавия (Avaclinic) | 28 Апреля 2022

Промокоды похожих магазинов
Скидка 15% на все по промокоду
Показать код
******
Скидка 15% на все, кроме товаров, которые уже идут со скидкой. Не суммируются с другими ... Подробнее > акциями. Скрыть
Скидка 50% на вторую упаковку!
Осталось: 2 дня
Показать скидку
Каждый месяц мы выбираем товары, на которые устанавливаем особую цену, чтобы ваши покупки на ... Подробнее > www.dialog.ru были еще более выгодными! Скрыть
SALE! Финальные скидки до 40%!
Осталось: 2 дня
Показать скидку
Успейте совершить выгодные покупки – скидка 40% на акционный ассортимент.
SALE! Товар дня со скидкой!
Осталось: 2 дня
Показать скидку
Смотрите товар дня со скидкой и покупайте по самым выгодным ценам!
-40%! Финальные скидки!
Осталось: 2 дня
Показать скидку
Успейте совершить выгодные покупки – скидка 40% на акционный ассортимент.
- 7% при заказе от 3500р на товары для животных!
Осталось: 2 дня
Показать скидку
Скидка 7% при покупке от 3500 рублей на товары для животных! Скидки по другим акциям и ... Подробнее > промокодам не суммируются между собой Товары, участвующие в акции: https://zdravcity.ru/event/sale_7_pri_pokupke_3500/ Скрыть
До -55% на наборы израильской косметики DR.SEA!
Осталось: 2 дня
Показать скидку
Скидка до 55% на практичные наборы инновационной израильской косметики DR.SEA для ухода за ... Подробнее > кожей лица, тела и волосами! Удобные комплекты из идеально дополняющих друг друга продуктов, созданных на основе природных компонентов, даров Мертвого моря и самых эффективных современных ингредиентов. И отличная идея для подарка! Скрыть
Супер-цена: 5р на антибактериальные средства!
Осталось: 2 дня
Показать скидку
Антибактериальные средства для рук по супер-цене - всего 5 рублей!
SALE до 20%! Горячие предложения на Сегодня!
Показать скидку
SALE до 30%! Распродажа на Сегодня!
Показать скидку
Не теряйте шанса сэкономить!
Похожие магазины
Улыбка радуги
Аптека Диалог
Еврофарм
Ригла
Будь здоров
Здравсити

Клиника Скандинавия: с заботой о вашем здоровье

Когда речь заходит о здоровье, важно вовремя обратиться к профессионалам своего дела. В сети клиник Avaclinic работает огромный штат высококвалифицированных врачей из самых узких направлений. А благодаря онлайн-записи вы сможете попасть на прием в удобное время.

О компании

Сеть клиник Скандинавия работает в сфере здравоохранения с 1996 года, являясь одной из крупнейших структур на Северо-Западе России. На протяжении многих лет Скандинавия входит в топ-10 лучших частных медицинских учреждений России, а в 2021 году компания удостоилась премии Customer Experience World Awards в номинации «Лучший клиентский опыт в В2С: медицина». Предлагая запись к врачу онлайн, компания делает акцент на комплексный подход в лечении, используя только современные технологии и медицинское оборудование.

Открыто 18 отделений и более 80 направлений работы, среди которых:

  • Семейная медицина
  • Репродуктология
  • Отоларингология
  • Хирургия
  • Стоматология
  • Госпитализация 24/7 и др.

Скандинавия запись к врачу

Возможен вызов врача на дом, а также услуга круглосуточной скорой помощи в случаях, когда отсутствует угроза жизни пациента. Также Скандинавия оказывает услуги лечения по ОМС и ДМС.

Промокод Avaclinic – доступные скидки на лечение

Вовремя найденный и активированный промокод Скандинавия поможет вам сэкономить семейный бюджет на оплате врачебных услуг. Бронируя нужного вам специалиста, достаточно указать купон на скидку в специальной строке – как только сумма уменьшится, можно приступать к оплате. Найти любой актуальный купон Скандинавия поможет проверенный сервис BeriBuy, партнер крупнейших магазинов и компаний. Все промокоды здесь обновляются ежедневно, на поиск и выбор купона уйдет не больше 1-2 минут. С подобным промокодом записаться на прием к врачу получится по более выгодной цене!

Оформляя в клинике Скандинавия запись к врачу, используйте промокод на скидку от BeriBuy и заботьтесь о своем здоровье на высшем уровне по самой доступной стоимости!

Avaclinic промокод

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина