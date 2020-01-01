Промокоды Авиакасса | Ноябрь 2020
О проекте Aviakassa
Авиакасса – это сервис для покупки билетов на самолет и поезд. Здесь же вы можете подыскать чартерные рейсы или забронировать отель.
Сервис появился в 2011 году. Он пользуется популярностью среди сотен тысяч путешественников.
Преимущества Aviakassa
- Миллионы клиентов. Именно столько билетов сервис продаёт ежегодно.
- Обширная программа лояльности. Вы получаете очки не только за свои покупки, но и за приобретения своих приглашенных друзей. Баллы можно потратить на покупки внутри сервиса.
- Масса вариантов оплаты, в том числе и рассрочка. Вы можете растянуть оплату на 6 месяцев. Первую неделю никаких процентов, а дальше на сумму начисляется небольшая фиксированная ставка.
- Большой выбор. Сервис сотрудничает абсолютно со всеми крупными авиакомпаниями, но собирает информацию и о местных предложениях. Например, здесь вы легко приобретёте билет на внутренний рейс между островами Таиланда.
- Поддержка 24/7. К консультантам Авиакассы вы можете обратиться не только при покупке билетов, но даже в том случае, если у вас произошли проблемы уже в путешествии.
Спецпредложения Aviakassa
Компания делает собственные подборки с самыми выгодными предложениями от ЖД и авиакомпаний. Направления могут быть самыми разными.
Поэтому перед покупкой, лучше ознакомиться с этим разделом. Вдруг и для вас там найдётся что-то подходящее.
В разделе спецпредложений собраны не только дешевые билеты, но и выгодные акции по аренде авто или номеров в отеле. Даже есть информация об автобусах.
Скидки и промокоды Авиакасса.ру
Если авиакомпания устраивает акцию или распродажу, постоянные пользователи Авиакасса узнают об этом в числе первых. Кроме того, и сама компания регулярно делает скидки. Если вы нашли для Aviakassa промокод, сможете снизить цену любых билетов.
Обычно купоны дают постоянным клиентам или зарегистрированным пользователям, которые давно ничего не покупали. Вам же, чтобы получить код, достаточно зайти на БериБай.
Пройдите на страницу с акцией или скопируйте код и вставьте его уже при оформлении заказа. Сумма к оплате обновится автоматически.
При помощи таких купонов можно получить скидку вплоть до 20%, что в случае с билетами на самолет или поезд очень неплохо.
Еще несколько процентов экономии вам даст кэшбэк Авиакассы. Просто зайдите на сайт по ссылке вверху и вам дадут отложенную скидку.
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