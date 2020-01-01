Сервис появился в 2011 году. Он пользуется популярностью среди сотен тысяч путешественников.

Авиакасса – это сервис для покупки билетов на самолет и поезд. Здесь же вы можете подыскать чартерные рейсы или забронировать отель.

Спецпредложения Aviakassa

Компания делает собственные подборки с самыми выгодными предложениями от ЖД и авиакомпаний. Направления могут быть самыми разными.

Поэтому перед покупкой, лучше ознакомиться с этим разделом. Вдруг и для вас там найдётся что-то подходящее.





В разделе спецпредложений собраны не только дешевые билеты, но и выгодные акции по аренде авто или номеров в отеле. Даже есть информация об автобусах.

Скидки и промокоды Авиакасса.ру

Если авиакомпания устраивает акцию или распродажу, постоянные пользователи Авиакасса узнают об этом в числе первых. Кроме того, и сама компания регулярно делает скидки. Если вы нашли для Aviakassa промокод, сможете снизить цену любых билетов.

Обычно купоны дают постоянным клиентам или зарегистрированным пользователям, которые давно ничего не покупали. Вам же, чтобы получить код, достаточно зайти на БериБай.

Пройдите на страницу с акцией или скопируйте код и вставьте его уже при оформлении заказа. Сумма к оплате обновится автоматически.





При помощи таких купонов можно получить скидку вплоть до 20%, что в случае с билетами на самолет или поезд очень неплохо.

Еще несколько процентов экономии вам даст кэшбэк Авиакассы. Просто зайдите на сайт по ссылке вверху и вам дадут отложенную скидку.