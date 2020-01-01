Авиасейлс не продаёт, а только помогает в поиске. Для покупки авиабилетов вас направят на официальный сайт перевозчика.

Возможности Авиасейлс

Приложение для смартфонов . Приобретайте билеты не только на сайте компании, но и прямо со своего мобильного телефона. В приложение регулярно появляются уникальные промокоды Авиасейлс, недоступные на сайте;

. Приобретайте билеты не только на сайте компании, но и прямо со своего мобильного телефона. В приложение регулярно появляются уникальные промокоды Авиасейлс, недоступные на сайте;

Календарь билетов . Эта функция удобна, если вам не нужна определённая дата, и вы просто ищите самые дешёвые билеты за месяц. Тогда откройте календарь Авиасейлс. Он покажет лучшие предложения для заданного направления;

. Эта функция удобна, если вам не нужна определённая дата, и вы просто ищите самые дешёвые билеты за месяц. Тогда откройте календарь Авиасейлс. Он покажет лучшие предложения для заданного направления;

Карта . Если вы не решили, куда хотите отправиться, откройте карту и посмотрите цены на билеты в сотни разных стран;

. Если вы не решили, куда хотите отправиться, откройте карту и посмотрите цены на билеты в сотни разных стран;

Чат-бот . Если вам неудобно приложение, можете воспользоваться ботами в Telegram, Viber, Facebook. Они помогут в поиске билетов на самолёт и промокодов на Авиасейлс;

. Если вам неудобно приложение, можете воспользоваться ботами в Telegram, Viber, Facebook. Они помогут в поиске билетов на самолёт и промокодов на Авиасейлс;

Подборка направлений. На праздничные и выходные дни компания создает подборку самых популярных и интересных направлений, собирая о них много интересной информации.





Скидки, купоны и промокоды Aviasales

Компания не делает собственной наценки на билеты, а продаёт их ровно по той же цене, что и на сайте перевозчика. Однако вы всегда можете получить дополнительные скидки, например, во время распродажи. Авиасейлс не обделяет вниманием Киберпонедельник и Черную Пятницу. Во время них вы сможете приобрести билеты со скидкой вплоть до 80%.

Иногда Авиасейлс проводит свои акции и раздает купоны на скидки. Если не хотите пропустить подобное предложение, зарегистрируйтесь на сервисе БериБай. Мы собираем коды с сотен сайтов.

Здесь же вы сможете получить кэшбэк на авиабилеты Aviasales. После использования покупки на сайте, на ваш бонусный счёт вернётся несколько процентов от выплаченной суммы. Кэшбэк Авиасейлс можно сочетать с любыми акциями. Если грамотно применить все доступные скидки и бонусы, можно получить билеты на самолёт или забронировать номер в отеле всего за 20–30% от изначальной цены.