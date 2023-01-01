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Промокоды Автокод | Май 2023

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Автокод: проверка авто с подробной историей

Прежде чем приобретать автомобиль, не спешите оформлять сделку, не зная всей истории эксплуатации. Есть большой риск, что ТС требует капитального ремонта, находится в залоге или под арестом, или еще хуже – в угоне. Исключите проблемные варианты и выбирайте экземпляры с чистой историей эксплуатации в режиме онлайн.

О платформе

Портал Автокод – официальный отечественный сервис по проверке транспорта с предоставлением полной истории эксплуатации. Вся информация собирается из более 70 различных источников. Зная VIN-номер, гос.знаки или шасси, платформа предоставит подробный и правдивый отчет из 29 блоков, среди которых: ТО, оформление ДТП с регистрацией повреждений, штрафы, залоги, запреты от надзорных и исполнительных органов и т.д. Ежемесячно система проводит более 1 400 000 проверок, экономя силы и время своих пользователей.

Используйте все преимущества в Автокод: поиск авто с пробегом поможет выбрать подходящий вариант по всей России, не выезжая на место осмотра. Укажите данные об авто, и система представит всю информацию в режиме реального времени. На сайте Avtocod.ru проверка бесплатно по номеру автомобиля доступна уже сейчас в упрощенном виде – можно посмотреть только общую информацию о ТС. Оформите разовый отчет всего за 349 рублей, где будет полная и расширенная информационная база, а с промокодом можете получить еще и дополнительную скидку.

Ваши преимущества:

  • Достоверный комплексный онлайн-отчет
  • Круглосуточный доступ
  • Скидочные промокоды на тарифы
  • Информация из актуальных баз данных по РФ
  • Возможность заказа выездной диагностики
  • Собственный информационный портал с полезными советами

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