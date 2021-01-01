Промокоды Азбука Вкуса | Март 2021
Промокоды для экономии в Азбуке вкуса
«Азбука вкуса» – одна из крупнейших продовольственных сетей в Москве, области и Санкт-Петербурге. Она объединяет более 170 магазинов, включая супермаркеты, минимаркеты, специализированные винные магазины, семейные гипермаркеты, городские бистро. Система контроля качества компании, созданной в 1997 году, соответствует международным стандартам.
Выгодная доставка покупок на дом
Помимо сети супермаркетов у Азбуки вкуса есть интернет-магазин с доставкой на дом. Нет времени ждать? Встречайте новый формат обслуживания от продовольственной сети. «АВ Экспресс Меню» – сервис быстрой доставки вкусной и полезной еды от поваров компании. Время обработки заказа – от 30 минут, график работы службы – круглосуточный. Наши промокоды на скидку помогут вам организовать питательный завтрак, сытный обед, легкий перекус или праздничный ужин с минимумом затрат.
Краткая история сети «Азбука вкуса»
Еще в начале 90-х на Кутузовском проспекте был открыт первый торговый павильон «Деликатесы». При этом сам супермаркет с фирменным названием появился только в 1997 году. Спустя 5 лет 4 магазина компании объединили в сеть с единым корпоративным стилем и дизайном. Еще через 2 года ассортимент супермаркетов насчитывал уже более 18 тысяч наименований товаров. В 2014 году фирма выкупила подмосковную сеть магазинов Spar. Через 4 года организация стала реселлером техники Apple.
Своей главной миссией основатели компании считают бескомпромиссное качество и свежесть ассортимента, предоставление персонального сервиса для каждого покупателя. На данный момент организация сотрудничает более чем с 900 производителями из 70 стран мира.
Достижения и интересные факты о компании
С точки зрения клиента магазин обладает такими преимуществами:
- собственное хлебопекарное, кондитерское и кулинарное производство с международным сертификатом качества;
- наличие собственного хозяйства в Калужской области – гарантия свежести и качества товара;
- действующая программа лояльности «Вкусомания»: помимо привычных акций и скидок в «Азбуке вкуса» клиентам предлагаются интересные игры с призами;
- есть образовательные программы: «Академия винного бизнеса», курс «Я сам Сомелье»;
- наличие дополнительных сервисов для праздника: торты на заказ, кейтеринг, цветочные букеты.
Супермаркет неоднократно получал престижные награды: премии «Программа лояльности года», «Индекс лидерства», Russian Retail Awards, Online Retail Russia Awards 2016.
На чем экономить по промо-кодам: ассортимент сервиса доставки
Благодаря купонам и промокодам Азбука вкуса можно с выгодой покупать:
- свежие овощи, ягоды и фрукты;
- мясо и рыбу;
- импортные макароны;
- классические и диетические снеки;
- фермерские молочные продукты;
- мясные и рыбные деликатесы;
- замороженные продукты: полуфабрикаты, мороженое, морепродукты;
- сытные завтраки: сырники, блинчики, круассаны, мюсли;
- готовые шедевры европейской, итальянской, японской кухни;
- повседневные и праздничные блюда в ПП-стиле;
- кондитерские изделия;
- кофе и чай;
- товары для детей;
- подарки;
- средства для стирки и мытья посуды.
Сервис доставки часто проводит распродажи. Многие из них суммируются с нашими эксклюзивными кодами.
Какие купоны действуют в супермаркете
Продовольственная сеть предлагает много акций с уникальными промокодами. Купон – это специальный набор символов (букв или цифр, цифр в сочетании с буквами), после активации которого при оформлении заказа можно получить определенные привилегии. Чаще всего встречаются такие варианты:
- промокод на первый заказ – действует только для новых покупателей;
- купон на определенный ассортимент продукции, например, только на суши и роллы;
- промокод на бесплатную доставку от Азбуки вкуса;
- коды, которые добавляют подарок к заказу (к примеру, бесплатный сэндвич или салат).
Купон нужно активировать в специальном поле после добавления выбранных товаров в «Корзину» на сайте магазина. Помните, что акции продолжаются совсем недолго: не упустите свою выгоду!
Действующие промокоды для Азбуки вкуса всегда можно найти на сайте BeriBuy. Мы гарантируем безопасность каждому посетителю и предлагаем абсолютно бесплатную информацию о купонах.
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