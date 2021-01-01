«Азбука вкуса» – одна из крупнейших продовольственных сетей в Москве, области и Санкт-Петербурге. Она объединяет более 170 магазинов, включая супермаркеты, минимаркеты, специализированные винные магазины, семейные гипермаркеты, городские бистро. Система контроля качества компании, созданной в 1997 году, соответствует международным стандартам.

Выгодная доставка покупок на дом

Помимо сети супермаркетов у Азбуки вкуса есть интернет-магазин с доставкой на дом. Нет времени ждать? Встречайте новый формат обслуживания от продовольственной сети. «АВ Экспресс Меню» – сервис быстрой доставки вкусной и полезной еды от поваров компании. Время обработки заказа – от 30 минут, график работы службы – круглосуточный. Наши промокоды на скидку помогут вам организовать питательный завтрак, сытный обед, легкий перекус или праздничный ужин с минимумом затрат.

Краткая история сети «Азбука вкуса»

Еще в начале 90-х на Кутузовском проспекте был открыт первый торговый павильон «Деликатесы». При этом сам супермаркет с фирменным названием появился только в 1997 году. Спустя 5 лет 4 магазина компании объединили в сеть с единым корпоративным стилем и дизайном. Еще через 2 года ассортимент супермаркетов насчитывал уже более 18 тысяч наименований товаров. В 2014 году фирма выкупила подмосковную сеть магазинов Spar. Через 4 года организация стала реселлером техники Apple.

Своей главной миссией основатели компании считают бескомпромиссное качество и свежесть ассортимента, предоставление персонального сервиса для каждого покупателя. На данный момент организация сотрудничает более чем с 900 производителями из 70 стран мира.

Достижения и интересные факты о компании

С точки зрения клиента магазин обладает такими преимуществами:

собственное хлебопекарное, кондитерское и кулинарное производство с международным сертификатом качества;

наличие собственного хозяйства в Калужской области – гарантия свежести и качества товара;

действующая программа лояльности «Вкусомания»: помимо привычных акций и скидок в «Азбуке вкуса» клиентам предлагаются интересные игры с призами;

есть образовательные программы: «Академия винного бизнеса», курс «Я сам Сомелье»;

наличие дополнительных сервисов для праздника: торты на заказ, кейтеринг, цветочные букеты.

Супермаркет неоднократно получал престижные награды: премии «Программа лояльности года», «Индекс лидерства», Russian Retail Awards, Online Retail Russia Awards 2016.

На чем экономить по промо-кодам: ассортимент сервиса доставки

Благодаря купонам и промокодам Азбука вкуса можно с выгодой покупать:

свежие овощи, ягоды и фрукты;

мясо и рыбу;

импортные макароны;

классические и диетические снеки;

фермерские молочные продукты;

мясные и рыбные деликатесы;

замороженные продукты: полуфабрикаты, мороженое, морепродукты;

сытные завтраки: сырники, блинчики, круассаны, мюсли;

готовые шедевры европейской, итальянской, японской кухни;

повседневные и праздничные блюда в ПП-стиле;

кондитерские изделия;

кофе и чай;

товары для детей;

подарки;

средства для стирки и мытья посуды.

Сервис доставки часто проводит распродажи. Многие из них суммируются с нашими эксклюзивными кодами.

Какие купоны действуют в супермаркете

Продовольственная сеть предлагает много акций с уникальными промокодами. Купон – это специальный набор символов (букв или цифр, цифр в сочетании с буквами), после активации которого при оформлении заказа можно получить определенные привилегии. Чаще всего встречаются такие варианты: