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Что такое Бамбинизон?

Комбинезоны - это популярный вид одежды для дома. Мамы часто выбирают такие для своих детей. Их легко надевать и снимать, кожа ребенка полностью защищена, но ничего не сковывает движения.

Найти идеальный комбинезон сложно. В большинстве моделей неудобно ходить в туалет. Многих не до конца устраивает дизайн.





С такой проблемой однажды столкнулась Александра Кравченко-Бережная. Она недоумевала, почему детские комбинезоны такие неудобные. Вскоре Александра создала собственный вариант с удобной застежкой, который скорее решила предложить и остальным.

Так и создана идея компании. Вскоре комбинезон получил свое привычное название, бамбинизон.





Уже сегодня у каждого есть 4 особенности:

Прорезь и застежка чтобы снять низ комбинезона;

Дышащие, но износостойкие ткани;

Застежки, регулирующие размер капюшона и рукавов;

Красивый капюшон, защищающий от холода и ветра.

Компания не ограничивается только детскими комбинезонами. Здесь есть пижамы, футболки и многое другое.