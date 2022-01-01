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Промокоды BAON (Баон) | 24 Апреля 2022

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BAON: стильная одежда для всей семьи

Стильный гардероб на все случаи жизни хочется иметь каждому человеку. Справиться с этой задачи поможет Баон, интернет-магазин женской и мужской одежды, а также моделей для детей. С BAON мода станет в разы доступнее!

О компании

История компании Баон начинается в 1992 году. Магазин позиционировал себя в среднем ценовом сегменте, продвигаясь на рынке России, Казахстана и Беларуси. Ставку компания сделала на натуральные материалы – лен, шерсть, вискоза. Компания ежегодно выпускает по 2 новых коллекции, Осень-Зима и Весна-Лето, а базовые элементы гардероба (футболки, блузки и др.) выпускаются каждый сезон. Регулярно на хиты и новинки устраивается выгодная распродажа.

Сегодня в ассортименте магазина – мужская, женская и детская одежда, а также аксессуары:

  • Верхняя одежда
  • Платья, кофты, рубашки, футболки
  • Джинсы, шорты, юбки, брюки
  • Нижнее белье
  • Аксессуары
  • Обувь

БАОН интернет-магазин мужской одежды

Бесплатная примерка для вашего удобства

Чтобы не переживать за размер или фасон, в интернет-магазине BAON пуховики и любую другую одежду можно примерить при получении. Возможность доступна при доставке курьером, на пунктах выдачи и при самовывозе – на примерку отводится 15 минут. Выкупать можно только то, что подошло и понравилось – а остальные вещи можно вернуть курьеру. Услуга примерки бесплатна, а доставка товара оплачивается на общих условиях. Не пропустите ограничения по количеству для примерки: при доставке курьером можно выбрать не более 4 пуховиков/курток/жилеток и/или не более 10 товаров, а при самовывозе – не более 4 товаров.

Промокод BAON: скидки на ваш заказ

Купон BAON – это особая комбинация символов с ограниченным сроком действия. Применив ее при оформлении онлайн-заказа, можно получить отличную скидку или принять участие в закрытых акциях. Найти для интернет-маркета Баон промокод на скидку всего за минуту поможет надежная площадка BeriBuy – партнер множества магазинов и компаний. Вам необходимо скопировать самый интересный промокод Баон, перейти в интернет-магазин и вставить код в специальную строку в корзине. Как только сумма уменьшится – можно приступать к оплате!

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