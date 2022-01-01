Стильный гардероб на все случаи жизни хочется иметь каждому человеку. Справиться с этой задачи поможет Баон, интернет-магазин женской и мужской одежды, а также моделей для детей. С BAON мода станет в разы доступнее!

О компании

История компании Баон начинается в 1992 году. Магазин позиционировал себя в среднем ценовом сегменте, продвигаясь на рынке России, Казахстана и Беларуси. Ставку компания сделала на натуральные материалы – лен, шерсть, вискоза. Компания ежегодно выпускает по 2 новых коллекции, Осень-Зима и Весна-Лето, а базовые элементы гардероба (футболки, блузки и др.) выпускаются каждый сезон. Регулярно на хиты и новинки устраивается выгодная распродажа.

Сегодня в ассортименте магазина – мужская, женская и детская одежда, а также аксессуары:

Верхняя одежда

Платья, кофты, рубашки, футболки

Джинсы, шорты, юбки, брюки

Нижнее белье

Аксессуары

Обувь

Бесплатная примерка для вашего удобства

Чтобы не переживать за размер или фасон, в интернет-магазине BAON пуховики и любую другую одежду можно примерить при получении. Возможность доступна при доставке курьером, на пунктах выдачи и при самовывозе – на примерку отводится 15 минут. Выкупать можно только то, что подошло и понравилось – а остальные вещи можно вернуть курьеру. Услуга примерки бесплатна, а доставка товара оплачивается на общих условиях. Не пропустите ограничения по количеству для примерки: при доставке курьером можно выбрать не более 4 пуховиков/курток/жилеток и/или не более 10 товаров, а при самовывозе – не более 4 товаров.