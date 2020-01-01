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Промокоды БашМаг | Ноябрь 2020

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Интернет-магазин БашМаг

БашМаг – это интернет-магазин качественной обуви, но только ей ассортимент не ограничивается. На полках магазинов вы найдете:

  • Товары для ухода за обувью.

  • Стельки и шнурки.

  • Сумки и рюкзаки.

  • Кошельки и ремни.

  • Палантины и платки.

На сайте работает удобная бонусная система. Вы можете получить до 10% от каждой покупки в виде баллов, а затем ими оплатить до 50% от следующего приобретения. Оплатить покупку вы можете не только банковской, но и картой рассрочки.

 

Как получить купон на скидку БашМаг?

 

Промокод БашМаг дает возможность получить скидки вплоть до 30%. Для этого достаточно ввести кодовое слово при оформлении покупки. Сумма заказа должна обновиться автоматически.

 

Промокоды BashMag можно получить на сайте БериБай. Здесь собраны все самые интересные предложения от сотни разных магазинов.

 

 

Как еще можно экономить на покупках в БашМаг?

 

Первый вариант – это акции и распродажи. Чаще они дают скидки только на определенные товары, но зато до 80%. Проще всего так экономить во время КиберПонедельника и Черной Пятницы.

 

Все эти скидки можно сочетать с кэшбэком. Его вы получите, если просто зайдете в магазин по специальной ссылке. Бонус начисляется на ваш счет после получения заказа.

 

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