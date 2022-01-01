Промокоды BASK | 26 Апреля 2022
Интернет-магазин БАСК: готовность к любым условиям
Каждый спортсмен и турист знает, как важно подобрать одежду и снаряжение, собираясь в поход или занимаясь активными видами отдыха на регулярной основе. Найти лучшие решения для любого туризма и спорта, от любительского до профессионального, поможет современный онлайн-маркет BASK.
Об интернет-магазине
Компания начала свою деятельность в 1992 году, практически сразу став экспертом в области снаряжения и одежды для экстремального спорта, альпинизма и активного отдыха. Производственная фабрика BASK оснащена современным оборудованием, обеспечивающим детальную проверку всех материалов и утеплителей, контроль качества также проходит и фурнитура. Одежда тестируется реальной командой путешественников и спортсменов, дающих отзывы о стойкости и функциональности. Найти массу живых отзывов можно прямо на сайте магазина – альпинисты и туристы-экстремалы делятся своими историями, позволяющими определиться с выбором одежды и экипировки для других покупателей.
В онлайн-магазине BASK выделены женская, мужская и детская линейки одежды, а также снаряжение и аксессуары. При этом все товары сгруппированы по назначению (город, СИЗ, одежда для профессионалов, детские товары и др.). В ассортименте магазина представлены:
- Верхняя одежда и комбинезоны
- Брюки, толстовки, футболки и рубашки
- Термобелье, флис, юбки
- Спальные мешки, палатки, сумки и рюкзаки
- Тенты, гермомешки, баулы
- Аксессуары (шапки, перчатки, шевроны, шарфы и др.)
Среди топовых позиций продаж можно выделить мужские пуховые брюки BASK Meribel V4 – они выполнены из уникальной секционной ткани с гусиным пухом высшей пробы. Подобные брюки достаточно водостойкие, легкие и при этом очень прочные. Подобные брюки выдерживают до -30 градусов, а также отличаются наличием практичных светоотражающих элементов спереди и сзади.
Услуги аренды снаряжения
Если вы увлекаетесь туризмом не на постоянной основе, иногда нет смысла закупать всё снаряжение – проще взять его в аренду. Такая возможность есть и в компании Баск, в специальном разделе на сайте можно присмотреть спальные мешки, рюкзаки или палатки в аренду по самой доступной стоимости. Выгоднее всего брать снаряжение в аренду комплектом. Для любого товара можно увидеть не только стоимость аренды за сутки, но и его вес без упаковки, а также детальное описание и характеристики. Регулярно компания устраивает акции с хорошими скидками на арендуемые товары.
Промокод BASK – скидки для каждого
Если во время онлайн-заказа использовать действующий купон BASK, можно получить бесплатную доставку, поучаствовать в секретной акции или неплохо снизить цену на товары. Подобрать любой актуальный промокод БАСК на скидку поможет надежный агрегатор BeriBuy – площадка, сотрудничающая с проверенными интернет-магазинами и различными компаниями. Скопировав для магазина BASK купон на скидку, укажите его в корзине перед оплатой – как только промокод активируется, можно завершать оформление заказа и приступать к оплате.
BASK ru - интернет-магазин, пуховики, комбинезоны и различные палатки в котором можно найти для любых погодных и природных условий. Почувствуйте себя комфортно в каждом походе и восхождении вместе с БАСК, а промокоды от BeriBuy позволят подумать еще и об экономии вашего бюджета!
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