Промокоды БКС | Август 2023
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Об организации
В БКС Банк открыть счет можно с минимальными комиссиями, оформлением и сопровождением всей необходимой документации, а еще повышенной безопасностью и надежностью финансового оборота. Компания занимает 1 место в рейтинге Московской Биржи, что дает клиентам БКС Банк открыть счет онлайн на самых выгодных условиях.
О плюсах:
- Активация уже через 3 дня
- Проверка контрагентов в личном аккаунте
- Проведение операций с валютой и ценными бумагами
- Официальный рейтинг НРА - ААА
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