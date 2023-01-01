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Промокоды БКС | Август 2023

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В БКС Банк открыть счет можно с минимальными комиссиями, оформлением и сопровождением всей необходимой документации, а еще повышенной безопасностью и надежностью финансового оборота. Компания занимает 1 место в рейтинге Московской Биржи, что дает клиентам БКС Банк открыть счет онлайн на самых выгодных условиях.

О плюсах:

  • Активация уже через 3 дня
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  • Проведение операций с валютой и ценными бумагами
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