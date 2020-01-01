Промокоды Bebakids | Ноябрь 2020
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Об интернет-магазине детской одежды из Италии Bebakids
Bebakids – современный детский магазин, в ассортименте которого:
- Модная зимняя и летняя одежда и обувь от известных производителей;
- Аксессуары и косметика для детей, такие как: сумки, рюкзаки, ранцы, все для школы, самокаты, велосипеды, удобная детская мебель, игрушки, коляски, автокресла, косметика для мам и малышей, подгузники, видео и радионяни, товары для новорожденных.
На сайте представлены мировые бренды: Noble People, Street Gang, Artigli, TNY, Skandia, De Salitto To Be Too, Gaialuna,Erich Krause, Mayoral, Byblos,DerDieDas, Gaudi, Les Trois Vallees.
Подписавшись на рассылку Вы не упустите ни одну новую распродажу и такие события, как: Киберпонедельник и Черная пятница в Bebakids (Black Friday).
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