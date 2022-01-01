Дачные посадки или облагораживание приусадебного участка – здесь не обойтись без подбора качественного посадочного материала. Найти огромный выбор луковиц, семян и рассады поможет Bekker, интернет-магазин саженцев.

О компании

Беккер – интернет-магазин для садоводов и дачников, работающий в оптово-розничном формате. С особым вниманием сотрудники компании подходят к каждому заказу, собирая его без пересорта, упаковывая растения по специальной технологии, чтобы во время транспортировки они не пострадали. Компания предоставляет не только отечественные материалы, но и саженцы из Голландии, Польши и от других проверенных поставщиков. На весь посадочный материал дается выгодная гарантия в 90 дней.

Более 20 лет работы на рынке позволили организации собрать максимальный ассортимент – в каталоге представлено свыше 10000 товаров:

Розы и прочие цветы

Семена и луковицы

Рассада

Деревья, кустарники, хвойные

Саженцы, плодовые и ягодные

В лидерах продаж компании Bekker – крупноцветковый гладиолус микс категории «гиганты», с которым можно добавить яркие краски цветов любому саду или участку. Данный гладиолус отличает долгое цветение и простота ухода.

Бонусная программа от онлайн-маркета

Интернет-магазин садовых растений Bekker предлагает покупателям возможность участия в собственной бонусной программе. Любой покупатель может оставить свой отзыв о совершенных заказах на площадках Yandex Marker, Otxovik, Google или на Yandex Картах – за отзыв он получит от магазина подарочный промокод на скидку 2000 рублей, которыми можно воспользоваться при оформлении следующего заказа.

Промокод Беккер – ваша выгодная скидка

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