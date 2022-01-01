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Промокоды Беккер (Bekker) | Май 2022

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Интернет-магазин растений и цветов Беккер: всё для хорошего урожая

Дачные посадки или облагораживание приусадебного участка – здесь не обойтись без подбора качественного посадочного материала. Найти огромный выбор луковиц, семян и рассады поможет Bekker, интернет-магазин саженцев.

О компании

Беккер – интернет-магазин для садоводов и дачников, работающий в оптово-розничном формате. С особым вниманием сотрудники компании подходят к каждому заказу, собирая его без пересорта, упаковывая растения по специальной технологии, чтобы во время транспортировки они не пострадали. Компания предоставляет не только отечественные материалы, но и саженцы из Голландии, Польши и от других проверенных поставщиков. На весь посадочный материал дается выгодная гарантия в 90 дней.

Более 20 лет работы на рынке позволили организации собрать максимальный ассортимент – в каталоге представлено свыше 10000 товаров:

  • Розы и прочие цветы
  • Семена и луковицы
  • Рассада
  • Деревья, кустарники, хвойные
  • Саженцы, плодовые и ягодные

Беккер интернет магазин семена и саженцы

В лидерах продаж компании Bekker – крупноцветковый гладиолус микс категории «гиганты», с которым можно добавить яркие краски цветов любому саду или участку. Данный гладиолус отличает долгое цветение и простота ухода.

Бонусная программа от онлайн-маркета

Интернет-магазин садовых растений Bekker предлагает покупателям возможность участия в собственной бонусной программе. Любой покупатель может оставить свой отзыв о совершенных заказах на площадках Yandex Marker, Otxovik, Google или на Yandex Картах – за отзыв он получит от магазина подарочный промокод на скидку 2000 рублей, которыми можно воспользоваться при оформлении следующего заказа.

Промокод Беккер – ваша выгодная скидка

Чтобы тратить меньше, закупая кустарники или луковицы, пригодится купон Беккер. Особые промокоды с ограниченным сроком действия могут дать покупателю отличную скидку, участие в закрытых акциях или бесплатную доставку заказа. Новые покупатели точно оценят для Беккер промокод на первый заказ с максимально выгодными условиями.    Найти весь перечень актуальных промокодов можно на проверенном сервисе BeriBuy, сотрудничающем только с надежными интернет-магазинами и компаниями. Чтобы получить скидку, необходимо найти магазин в каталоге сайта BeriBuy, скопировать самый интересный промокод на скидку Беккер и указать его в специальной строке в корзине онлайн-маркета перед оплатой ваших покупок. На BeriBuy все промокоды обновляются каждый день, чтобы вам не приходилось проверять их на актуальность!

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Агрофирма Bekker: о доставке и оплате

В интернет-магазине Беккер семена и саженцы можно заказать и оплатить разными способами. Заказы принимаются круглосуточно, а отправляются и комплектуются согласно таблице по срокам отправки, представленной на сайте. Получить свои покупки можно Почтой России или курьерской службой СДЭК, а оплата за посадочный материал производится наложенным платежом, курьеру при получении либо через ЮKassa. Выбирайте ваш удобный вариант и питомник Беккер интернет-магазин доставит самые качественные саженцы и посадочный материал для вашего участка!

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