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Промокоды Белка | Ноябрь 2020

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О бренде Belka

Belka – это молодой бренд российской одежды. Его основала Наталья Полунина, которая всегда мечтала заниматься женской модой, но всю жизнь проработала в технической сфере.

 

Только в осознанном возрасте она выучилась на модельера, изучила fashion-иллюстрацию и сама сшила свою первую партию брюк.


Интернет-магазин одежды Белка

 

 

 

Вскоре ее одежда появилась на Lamoda. Еще позже был создан собственный магазин, открыты первые бутики.

 

 

Ассортимент

Здесь преобладают универсальные силуэты, натуральные ткани. Одежда выпускается коллекциями, раз в сезон. Последние из них:

  • The Next Journey AW 19/20. Строгий стиль;

  • СИБУМИ Pre-fall19. Японские мотивы, простые силуэты и ткани;

  • Secret Garden SS19. Женственные и нежные образы.



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Оплата и доставка

Бренд доставляет по всей России. В Санкт-Петербурге и Москве дают 15 минут на примерку. Возможен частичный выкуп.

 

Магазин работает с Украиной, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизией. Стоимость отправки от 690 до 1100 рублей. При заказе от 10 тыс. рублей доставка бесплатна.

 

 

Оплатить покупку можно наличными и банковской картой, как на сайте, так и курьеру. Если у вас есть промокод Belka, введите его при оплате в корзине. Сумма заказа изменится автоматически.

 


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Скидки и промокоды Белка

 

 

На сайте проводятся распродажи, но редко. Одежда выпускается небольшими партиями, дополнительные модели создают только при высоком спросе. Лишних товаров, которые нужно продавать с большими скидками, остается очень мало.

 

Лишь иногда магазин делает акции, во время которых легко ухватить понравившуюся вещь дешевле изначальной цены, но проще всего воспользоваться кодом купона.

 

 

Вы найдете целую подборку промокодов на сайте BeriBuy. Просто скопируйте, вставьте в поле и получите желанную скидку.


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На этой же странице можно получить кэшбэк в магазине Белка. Не забудьте перед началом покупок зайти на сайт по специальной ссылке. Ее вы найдете вверху экрана.

 

 

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