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Промокоды Белка Кредит | Октябрь 2022

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Промокоды Белка Кредит: быстро, доступно, выгодно

От срочных покупок до ремонта, оплаты обучения или лечения – иногда деньги в небольшом объеме нужны прямо сейчас, а до зарплаты ждать еще долго. В таком случае можно решить вопрос, даже не выходя из дома: достаточно оформить микрозайм Белка Кредит и получить сумму до 30 тысяч на карту практически мгновенно – не упустите ваш шанс!

О компании и главных преимуществах

Основанная в 2014 году, МФО Белка Кредит специализируется на выдаче небольших микрозаймов на сумму от 1 до 30 тысяч рублей на срок от 7 до 30 дней по ставке всего до 1% в день. Отделений и представительств у компании нет, вся работа ведется исключительно в дистанционном режиме – клиенты оформляют онлайн-заявку, на проверку которой уйдет не больше 5-10 минут. В связи с этим, получить деньги наличными не получится, возможно только зачисление на банковскую карту.

Среди ключевых особенностей компании Belka Credit:

  • При возвращении первого займа до 10 без просрочки вас ждет ставка 0%
  • Проверку заявок осуществляет инновационная электронная система + сотрудники компании
  • МКК не просит справок о доходах, поручителей или залогов
  • Для того, чтобы взять займ в Белка Кредит, не придется предоставлять данные о трудоустройстве
  • Удобная возможность досрочного погашения

Belka Credit займ

Условия для клиентов, как получить и гасить заем

Высокая лояльность компании к заемщикам подтверждается несложными условиями: достаточно возраста от 18 лет, наличия паспорта РФ, постоянной российской прописки и действующей банковской карты, а также номера телефона. По желанию, планируя получить займ на карту, онлайн-заявка может содержать ваши ИНН и СНИЛС – это еще больше повысит ваши шансы на одобрение. Здесь могут получить средства пенсионеры, люди с испорченной кредитной историей, женщины в декрете и не только! Получить займ можно только на карту VISA/MasterCard/МИР. А гасить его возможно картой на сайте, почтовым переводом в любом отделении Почты России, через терминалы QIWI, KiberPlat и «Золотая Корона».

Отметим, что возможность рефинансирования займа в данной компании не предоставляется. Чтобы получить на сайте Belka Credit займ на карту онлайн повторно, сперва понадобится погасить предыдущий кредит. А вот продление срока займа присутствует – данная услуга бесплатна и позволит не допустить ухудшения кредитной истории и получения штрафных санкций в случае, когда у вас нет возможности оплатить микрозайм в назначенную дату.

Чем примечательны промокоды Belka Credit

Если при подаче заявке найти и указать актуальный купон на скидку, вы сможете стать клиентом микрокредитной организации на персональных условиях. Например, получить бонусную сумму сверх одобренной или сниженную процентную ставку. Возможно найти даже особый промокод на первый займ – все актуальные комбинации уже размещены на проверенной платформе-агрегаторе BeriBuy.

Использование купонов не составляет труда: зайдя на сайт BeriBuy и скопировав наиболее интересный код, достаточно указать его, оформляя в МКК Белка Кредит займ на карту мгновенно. Как только появится информация об активации кода, можно смело завершать заполнение заявки – и вскоре финансы уже поступят на вашу карточку. Поскольку на платформе BeriBuy все купоны актуализируются каждый день, вам не придется проверять их перед использованием. Забирайте сайт на вооружение и пользуйтесь промокодами, заказывая деньги без отказа как в первый раз, так и во все последующие!

Belka Credit промокод

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