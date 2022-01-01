От срочных покупок до ремонта, оплаты обучения или лечения – иногда деньги в небольшом объеме нужны прямо сейчас, а до зарплаты ждать еще долго. В таком случае можно решить вопрос, даже не выходя из дома: достаточно оформить микрозайм Белка Кредит и получить сумму до 30 тысяч на карту практически мгновенно – не упустите ваш шанс!

О компании и главных преимуществах

Основанная в 2014 году, МФО Белка Кредит специализируется на выдаче небольших микрозаймов на сумму от 1 до 30 тысяч рублей на срок от 7 до 30 дней по ставке всего до 1% в день. Отделений и представительств у компании нет, вся работа ведется исключительно в дистанционном режиме – клиенты оформляют онлайн-заявку, на проверку которой уйдет не больше 5-10 минут. В связи с этим, получить деньги наличными не получится, возможно только зачисление на банковскую карту.

Среди ключевых особенностей компании Belka Credit:

При возвращении первого займа до 10 без просрочки вас ждет ставка 0%

Проверку заявок осуществляет инновационная электронная система + сотрудники компании

МКК не просит справок о доходах, поручителей или залогов

Для того, чтобы взять займ в Белка Кредит, не придется предоставлять данные о трудоустройстве

не придется предоставлять данные о трудоустройстве Удобная возможность досрочного погашения

Условия для клиентов, как получить и гасить заем

Высокая лояльность компании к заемщикам подтверждается несложными условиями: достаточно возраста от 18 лет, наличия паспорта РФ, постоянной российской прописки и действующей банковской карты, а также номера телефона. По желанию, планируя получить займ на карту, онлайн-заявка может содержать ваши ИНН и СНИЛС – это еще больше повысит ваши шансы на одобрение. Здесь могут получить средства пенсионеры, люди с испорченной кредитной историей, женщины в декрете и не только! Получить займ можно только на карту VISA/MasterCard/МИР. А гасить его возможно картой на сайте, почтовым переводом в любом отделении Почты России, через терминалы QIWI, KiberPlat и «Золотая Корона».

Отметим, что возможность рефинансирования займа в данной компании не предоставляется. Чтобы получить на сайте Belka Credit займ на карту онлайн повторно, сперва понадобится погасить предыдущий кредит. А вот продление срока займа присутствует – данная услуга бесплатна и позволит не допустить ухудшения кредитной истории и получения штрафных санкций в случае, когда у вас нет возможности оплатить микрозайм в назначенную дату.