В жизни каждого наступает момент, когда сложно справиться с жизненными трудностями и кажется, что выхода нет. Не стоит опускать руки и замыкаться в себе, ведь есть профессионалы, которые знают, как разобраться в вашей ситуации. Если вы задаетесь вопросом: где найти хорошего психолога онлайн, предлагаем обратить внимание на онлайн-сервис подбора психолога Мета. Психологи Bemeta практикуют в разных направлениях.

О компании и услугах

Мета — агрегатор психологов, который специализируется на подборе квалифицированных специалистов. Команда состоит из экспертов с богатым опытом в области психотерапии и рекрутинга. Платформа психологов осуществляет быстрый подбор эксперта под запрос и бюджет клиента. Здесь вы найдете не только гештальт-терапевтов, детских и семейных терапевтов, но и бизнес-тренеров.

Сервис подбора психотерапевта Мета развивается в этой области с 2018 года и уже оказал помощь более чем 70 тыс. человек. В Мета психотерапия осуществляется как онлайн, так и офлайн. Также здесь предоставляют поддержку компаниям и их сотрудникам, чтобы справиться с выгоранием, стрессом и тревожностью.

Главные преимущества

Площадка гарантирует полную конфиденциальность и положительный результат от сеансов. Используйте поиск психолога Мета, чтобы найти психотерапевта, который подойдет именно вам. На сайте можно пройти психологические тесты, которые помогут сделать первый шаг к пониманию своего состояния.

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