Яндекс Маркет – это не простой магазин, а маркетплейс. Он выступает посредником между производителем и покупателями.





Здесь представлена продукция от крупных и мелких компаний. Яндекс Маркет сотрудничает даже с индивидуальными предпринимателями. Сегодня у магазина 2700 партнеров и их список постоянно расширяется.

Такой подход к работе позволяет дать клиентам выгодные сроки доставки и низкие цены. Большая сетка партнеров обеспечивает хороший ассортимент.

Производители тоже остаются в плюсе. Они получают площадку и возможность представить свои товары миллионам пользователей.

Маркетплейс принадлежит компании Яндекс. Он активно участвует в развитии сервиса. Все продавцы на площадке проверены, а заказы доставляют в короткие сроки.

В чем преимущества маркетплейса Яндекс Маркет?

Здесь представлено 400 тыс. наименований в 1800 категориях. Список пополняется каждый день. Яндекс Маркет начинает сотрудничество с новыми компаниями, а старые регулярно расширяют свой ассортимент;



Все товары хранятся на складах в крупных городах России. Задача поставщика, который торгует через Яндекс Маркет, самостоятельно привезти товары в точки сбора. Благодаря такому подходу клиенты всегда видят, что есть в наличии, а товар отправляют за 1 день;











Доставка по всей России, транспортной компанией или почтой. Товары с сайта доступны даже жителем совсем маленьких городов, куда другие магазины зачастую не доставляют;



В Москве при заказе от 2499 рублей отдельно платить за доставку не придется. В других городах сумма может меняться. Часто проводятся акции или дают бонусы с бесплатной доставкой;



Скидки в магазине, распродажи и акции. У вас всегда есть возможность приобрести интересный товар с дополнительной экономией. Кроме того, и сам магазин старается удерживать цены на уровне или ниже рынка.











Что можно купить на Яндекс Маркет?

Здесь вы найдете все что угодно: от телевизора до подгузников, от смартфонов до детского питания. В Яндекс Маркет есть продукты, игрушки, техника. Легко найти людей, которые делают все свои ежемесячные покупки именно на этом сайте.





Магазин сотрудничает с крупными брендами: Apple, Samsung, Philips, Lego, Loreal, Nivea и т.д.





Какие способы оплаты и доставки доступны?

На выбор доступно 3 способа доставки:

почта России;



доставка курьером;



самовывоз.

Цена зависит от вашего города и размера посылки. Для Москвы это 99 рублей за самовывоз, 249 рублей – за доставку курьером. Срок – от 1 до 4 дней.

В маленьких городах зачастую недоступен самовывоз. Для доставки в деревни и села подходит только почта России.

Если вы пользуетесь услугами курьера, сможете оплатить заказ наличными. В остальных случаях придется расплатиться картой на сайте.