Промокоды Яндекс Маркет | Ноябрь 2020
Чем Яндекс Маркет отличается от других интернет-магазинов?
Яндекс Маркет – это не простой магазин, а маркетплейс. Он выступает посредником между производителем и покупателями.
Здесь представлена продукция от крупных и мелких компаний. Яндекс Маркет сотрудничает даже с индивидуальными предпринимателями. Сегодня у магазина 2700 партнеров и их список постоянно расширяется.
Такой подход к работе позволяет дать клиентам выгодные сроки доставки и низкие цены. Большая сетка партнеров обеспечивает хороший ассортимент.
Производители тоже остаются в плюсе. Они получают площадку и возможность представить свои товары миллионам пользователей.
Маркетплейс принадлежит компании Яндекс. Он активно участвует в развитии сервиса. Все продавцы на площадке проверены, а заказы доставляют в короткие сроки.
В чем преимущества маркетплейса Яндекс Маркет?
- Здесь представлено 400 тыс. наименований в 1800 категориях. Список пополняется каждый день. Яндекс Маркет начинает сотрудничество с новыми компаниями, а старые регулярно расширяют свой ассортимент;
- Все товары хранятся на складах в крупных городах России. Задача поставщика, который торгует через Яндекс Маркет, самостоятельно привезти товары в точки сбора. Благодаря такому подходу клиенты всегда видят, что есть в наличии, а товар отправляют за 1 день;
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- Доставка по всей России, транспортной компанией или почтой. Товары с сайта доступны даже жителем совсем маленьких городов, куда другие магазины зачастую не доставляют;
- В Москве при заказе от 2499 рублей отдельно платить за доставку не придется. В других городах сумма может меняться. Часто проводятся акции или дают бонусы с бесплатной доставкой;
- Скидки в магазине, распродажи и акции. У вас всегда есть возможность приобрести интересный товар с дополнительной экономией. Кроме того, и сам магазин старается удерживать цены на уровне или ниже рынка.
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Что можно купить на Яндекс Маркет?
Здесь вы найдете все что угодно: от телевизора до подгузников, от смартфонов до детского питания. В Яндекс Маркет есть продукты, игрушки, техника. Легко найти людей, которые делают все свои ежемесячные покупки именно на этом сайте.
Магазин сотрудничает с крупными брендами: Apple, Samsung, Philips, Lego, Loreal, Nivea и т.д.
Какие способы оплаты и доставки доступны?
На выбор доступно 3 способа доставки:
- почта России;
- доставка курьером;
- самовывоз.
Цена зависит от вашего города и размера посылки. Для Москвы это 99 рублей за самовывоз, 249 рублей – за доставку курьером. Срок – от 1 до 4 дней.
В маленьких городах зачастую недоступен самовывоз. Для доставки в деревни и села подходит только почта России.
Если вы пользуетесь услугами курьера, сможете оплатить заказ наличными. В остальных случаях придется расплатиться картой на сайте.
Как получить скидку на Яндекс Маркет (ex.Беру.ру)?
На Беру акции и скидки, промокоды – это хороший способ сэкономить. Практически каждый день вы найдете вариант, как сделать покупку выгодной.
Для начала посмотрите на главную страницу сайта. В виде карусели перечислены главные акции магазина. Обычно это скидки до 30% на бренд или категорию товаров.
Чтобы увидеть больше нажмите на раздел «Скидки? Яндекс Маркет». Там даны не только условия акции, но и подборки с самыми популярными товарами.
На сайте есть бонусы. Сумма заказа для их получения не имеет значения. После каждой покупки вы получаете случайный купон. Это может быть:
- фиксированная скидка в рублях;
- процент от следующей покупки;
- процент от следующей покупки
Вы можете собрать 2–3 бонуса и использовать их одновременно. Если правильно сочетать купоны Яндекс Маркет, в итоге можно получить товар за 1 рубль.
Магазин не отстает от мира и проводит крупные распродажи, например, Черную Пятницу. В конце ноября каждый покупатель сможет приобрести товары со скидкой до 70%.
В преддверии праздников, например, на Новый год, 8 Марта или 23 Февраля устраиваются тематические распродажи. В это время вы можете со скидкой приобрести подарки для близких людей.
Еще один способ экономии в интернет-магазине Яндекс Маркет – это промокод на скидку. Он позволит снизить цену вашего заказа на 20—30%. В некоторых случаях промокод просто дает бесплатную доставку.
Как получить действующий промокод Яндекс Маркет?
При оформлении заказа, в корзине с товарами вы можете вписать промокод на скидку Яндекс Маркет. Обычно они снижают размер заказа на фиксированный процент. После использования кода сумма меняется автоматически.
Промокоды выдают постоянным клиентам. Их высылают по почте для привлечения внимания. Чаще всего уникальные коды достаются тем, кто давно не совершал покупок.
Есть способ проще. На сайте БериБай собраны промокоды из сотен магазинов. Среди них и Яндекс Маркет. Здесь же вы познакомитесь с информацией о свежих акциях и новых распродажах. Подберите подходящий код, скопируйте его и вставьте в поле корзины. Страница обновится, и вы увидите новую сумму оплаты уже с учетом скидки.
Самый выгодный купон – это промокод на Яндекс Маркет на 1000 руб при первой покупке. Остальные позволяют экономить меньшие суммы.
Как получить кэшбэк Яндекс Маркет?
Чтобы воспользоваться промокодом на скидку его нужно сначала найти. Не всегда на понравившийся вам товар будет акция. Не стоит расстраиваться. БериБай предлагает вам сэкономить более простым способом.
Зайдите в магазин по ссылке сверху, и вы получите кэшбэк после оплаты заказа. Он придет вам уже после доставки товара.
Начисляются реальные деньги. Накопите минимальную сумму, выведите деньги в свой кошелек и снова тратьте их на покупки в интернете.
Кэшбэк удобен еще и тем, что его легко сочетать и с другими скидками. Даже если вы приобретаете товар на распродаже со скидкой в 70%, все равно зайдите на его страницу по ссылке и верните себе еще 1—2% от потраченной суммы.
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