Как вкусно и быстро поесть, когда нет времени на походы по магазинам и готовку у плиты? Все просто – оформите доставку блюд и наслаждайтесь любимыми вкусами.

О сервисе

Проверенный и быстроразвивающийся бренд Best Price – это прекрасная возможность насладиться горячей и свежей едой по фиксированной цене. В меню представлены различные наименования пиццы, горячих и холодных закусок, а также десертные композиции и освежающие напитки. Ключевая особенность – выбирайте пиццу с любой начинкой и платите одинаковую цену (стоимость зависит только от размера).

Плюсы для клиента в Best Price Pizza: