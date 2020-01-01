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Промокоды BigGeek | Ноябрь 2020

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О магазине BigGeek

Сам сервис называет себя самым дружелюбным магазином по продаже гаджетов, и вот как он это объясняет:

  • Он соединяет в себе Маркетплейс и информационный портал. Вы подберете себе подходящую модель по обзорам в блоге и сразу же узнаете актуальные цены в самых популярных магазинах;

  • Сервис тщательно проверяет все товары. На его витринах вы найдете только самые лучшие предложения;

  • Действует кратчайшая доставка по всей России. В Москве и Подмосковье работают курьеры самого магазина;

  • Доступна продукция от всех самых популярных на сегодняшний момент брендов;

  • Вы можете вернуть любой товар в течение 14 дней, даже если он полностью исправен и просто не пришелся вам по вкусу;

  • На сайте есть полная, актуальная информация обо всех товарах. Можно провести сравнение нескольких моделей по самым важным характеристикам;

  • Здесь вы можете сдать свой старый телефон в Trade-in и получить скидку на новое приобретение;

  • Вы в любой момент можете получить купон на скидку БигГик и воспользоваться им при покупке;

  • Регулярно проводятся распродажи, например, Киберпонедельник и Черная Пятница;

  • Здесь удобная система поддержки. Вы можете не только позвонить оператору, но и написать ему в популярных мессенджерах. Вам моментально ответят;

  • На сайте есть игра «Накликай ссылку». Наберите как можно больше баллов и снизьте цену на будущие покупки;

  • Действуют особые условия для постоянных клиентов.


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Промокоды и купоны Биг Гик

Чтобы получить скидку необязательно ждать распродажи, просто найдите промокод Big Geek. Обычно их дают постоянным клиентам или во время акций.

 

Вы можете самыми первыми узнать обо всех актуальных предложениях сервиса. Нужно только зарегистрироваться на БериБай и добавить магазин BigGeek в список избранного. Так вы точно всегда будет в курсе последних предложений этого и сотни других магазинов.

 

 

Здесь же вы получите в BigGeek кэшбэк. Пройдите по ссылке в верхней части страницы. После оформления покупки на ваш счет придет несколько процентов от выплаченной суммы. Кэшбэк можно сочетать с кодами скидок и купонами, получая двойную выгоду.

 

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