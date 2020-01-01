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Он соединяет в себе Маркетплейс и информационный портал. Вы подберете себе подходящую модель по обзорам в блоге и сразу же узнаете актуальные цены в самых популярных магазинах;



Сервис тщательно проверяет все товары. На его витринах вы найдете только самые лучшие предложения;



Действует кратчайшая доставка по всей России. В Москве и Подмосковье работают курьеры самого магазина;



Доступна продукция от всех самых популярных на сегодняшний момент брендов;



Вы можете вернуть любой товар в течение 14 дней, даже если он полностью исправен и просто не пришелся вам по вкусу;



На сайте есть полная, актуальная информация обо всех товарах. Можно провести сравнение нескольких моделей по самым важным характеристикам;



Здесь вы можете сдать свой старый телефон в Trade-in и получить скидку на новое приобретение;



Вы в любой момент можете получить купон на скидку БигГик и воспользоваться им при покупке;



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