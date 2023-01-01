Промокоды БилетыПлюс | Апрель 2023
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О сервисе
Ресурс БилетыПлюс был основан в 2012 году для максимального комфорта клиентов: собрать на одной площадке билеты по 100+ тыс. направлениям в любую точку мира. Выбирайте низкие цены на жд-сообщения по РФ и странам СНГ или оплачивайте места на поезд в дальние путешествия со скидками. Также представлен широкий выбор на Билеты Плюс автобусы – рейсы действуют от 300+ надежных партнеров.
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- Удобный и понятный интерфейс
- Бюджетные цены и промокоды
- Моментальная оплата без предварительной регистрации
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