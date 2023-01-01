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О сервисе

Ресурс БилетыПлюс был основан в 2012 году для максимального комфорта клиентов: собрать на одной площадке билеты по 100+ тыс. направлениям в любую точку мира. Выбирайте низкие цены на жд-сообщения по РФ и странам СНГ или оплачивайте места на поезд в дальние путешествия со скидками. Также представлен широкий выбор на Билеты Плюс автобусы – рейсы действуют от 300+ надежных партнеров.

Ваши плюсы при обращении:

  • Удобный и понятный интерфейс
  • Бюджетные цены и промокоды
  • Моментальная оплата без предварительной регистрации

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