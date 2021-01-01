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Биркеншток: интернет-магазин уникальной обуви

От правильно подобранной обуви зависит не только стиль, но и комфорт и здоровье ваших ног. Интернет-магазин обуви Биркеншток поможет найти свою идеальную пару с анатомическими стельками. В таких сапогах или сабо можно не только заниматься повседневными делами, но и специфической работой (где обувь должна соответствовать санитарным требованиям).

О компании

Birkenstock – компания, начавшая свою историю в 1774 году. Немецкая фирма открылась в небольшой деревне и занималась ремонтом обуви. В 1896 году запустилось собственное производство первых контурных стелек, а после Второй мировой войны компания активно развивалась за счет выпуска ортопедических сандалий. В 1963 году были выпущены первые спортивные сандалии с уникальной гибкой стелькой.

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Сегодня в ассортименте бренда Birkenstock доступна следующая продукция:

  • Женские и мужские сандалии, сабо, шлепанцы, туфли и босоножки
  • Детские сандалии
  • Закрытая и специализированная обувь (медицина, гастрономия, сад, промышленность)

Промокод Birkenstock для экономных покупок

Если вы уже определились, какую пару босоножек или шлепанцев с уникальными стельками анатомической формы приобрести, добавляйте ее в корзину и не забудьте указать специальный промокод Биркеншток. Купон с ограниченным сроком действия даст вам солидную скидку, бесплатную доставку заказа либо возможность поучаствовать в секретных акциях. Если вы только планируете знакомиться с брендом Birkenstock, используйте промокод на первую покупку. С его помощью новые покупатели получат самые выгодные цены, а магазин – новых лояльных клиентов.

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