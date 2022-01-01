Успевайте за скидками до 20%!

Самое время выбрать электровелосипед - надежный, практичный и современный вид транспорта! ... Подробнее > Успевайте за скидками до 20%! Скрыть

Электровелосипеды: оригинальный транспорт со скидками до 20%!

до 30% на весь ассортимент!

Успевайте за выгодными покупками, пока в профессиональном веломагазине Бирота действуют скидки ... Подробнее > до 30% на весь ассортимент! Скрыть

SALE до -30%! Скидки на ВСЁ в веломагазине Birota!

Работает на все товары, кроме велосипедов. Вводим промокод в корзине при оформлении заказа и ... Подробнее > наслаждаемся выгодной ценой! Скрыть

Супер SALE! Скидка 8% на заказ по промокоду!

До -12% на велосипеды для детей и подростков! Открыть Показать скидку Детство без велосипеда - не детство! Выбирайте для своих детей только самые надежные модели в ... Подробнее > интернет-магазине Birota со скидками до 12%! Скрыть

Практично и удобно: огромная подборка самокатов! Открыть Показать скидку Присмотрите самокат из этой подборки - с ним можно отлично проводить время и поддерживать себя ... Подробнее > в хорошей физической форме! Скрыть