Промокоды Birota | Июль 2022
Супер SALE! Скидка 8% на заказ по промокоду!
Работает на все товары, кроме велосипедов. Вводим промокод в корзине при оформлении заказа и ... Подробнее > наслаждаемся выгодной ценой! Скрыть
SALE до -30%! Скидки на ВСЁ в веломагазине Birota!
Успевайте за выгодными покупками, пока в профессиональном веломагазине Бирота действуют скидки ... Подробнее > до 30% на весь ассортимент! Скрыть
Электровелосипеды: оригинальный транспорт со скидками до 20%!
Самое время выбрать электровелосипед - надежный, практичный и современный вид транспорта! ... Подробнее > Успевайте за скидками до 20%! Скрыть
До -12% на велосипеды для детей и подростков!
Детство без велосипеда - не детство! Выбирайте для своих детей только самые надежные модели в ... Подробнее > интернет-магазине Birota со скидками до 12%! Скрыть
Практично и удобно: огромная подборка самокатов!
Присмотрите самокат из этой подборки - с ним можно отлично проводить время и поддерживать себя ... Подробнее > в хорошей физической форме! Скрыть
Горные велосипеды - цены всего от 36990 руб!
Выбирайте горные велосипеды с прогрессивной подвеской, амортизационной вилкой и прочими ... Подробнее > элементами, которые сделают ваши путешествия максимально комфортными! Скрыть
Бесплатная доставка заказов по Москве!
Совершите заказ на сумму от 8000 рублей и получите бесплатную доставку по всей Москве (на сумму ... Подробнее > от 6000 рублей - бесплатная доставка до пунктов самовывоза). Скрыть
Подборка профессиональных инструментов для велоремонта!
С инструментами для велоремонта от магазина Birota вы всегда сможете исправить любую поломку в ... Подробнее > короткие сроки! Скрыть
До -18% на колеса и комплектующие!
Огромный ассортимент колес и комплектующих для велотоваров уже ждет вас на этой странице! ... Подробнее > Скидки до 18%! Скрыть
Узнавай первым о новых скидках этого магазина
Просто зарегистрируйся и отметь этот магазин сердечком
Промокоды похожих магазинов
Любой велосипед идеального качества будет Вашим по сниженной цене! Воспользуйтесь промокодом и ... Подробнее > получите дополнительную скидку 2% на Ваш заказ! Пора готовиться к спортивному сезону! Скрыть
Не упустите возможность приобрести любые товары из ассортимента магазина 21 век со скидками до ... Подробнее > -30%! Скрыть
Все товары для йоги, фитнеса и спорта по самым низким ценам! Скидки до 30% ждут! Это нельзя ... Подробнее > пропустить! Скрыть
Оставляйте свои контактные данные - и менеджеры Fit2u помогут подобрать спортивную одежду ... Подробнее > именно по Вашим меркам! Скрыть
Подбирайте горные, гибридные или детские велосипеды с хорошей скидкой до 25%!
Похожие магазины
Birota: профессиональный веломагазин
Вне зависимости от того, спортсмен ли вы со стажем или начинающий, веломагазин Бирота сможет предложить то, что подойдет именно вам!
О компании
С 2004 года Birota – веломагазин, где можно подобрать качественные запчасти и аксессуары, а также велосипеды и самокаты. Компанию отличает стабильное поддержание всего ассортимента в наличии с отображением онлайн в режиме реального времени.
В каталоге представлены:
- Трансмиссия, вилки, амортизация
- Колеса, велостанки и комплектующие
- Электроника, одежда и экипировка
- Триатлон, шоссе, гревел, кросс
- Детские, подростковые, горные модели
Промокоды Birota – выгодный способ экономии
Используйте промокоды Бирота и экономьте до 30% вашего бюджета на покупках. Найти актуальный купон на скидку поможет надежная платформа BeriBuy – здесь достаточно просто скопировать один из самых интересных кодов и указать его в корзине онлайн-маркета перед оплатой!
Показать полностью >