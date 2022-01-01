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Промокоды Быстроденьги | Октябрь 2022

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Промокоды Быстроденьги: выгодные займы в домашних условиях

Срочные траты, лечение, ремонт или спонтанное желание порадовать себя – когда финансы нужны срочно, на помощь придет МФК Быстроденьги. В сравнении с банками, здесь получить деньги можно в любое время суток и с максимальной скоростью.

О компании

МСФО Быстроденьги работает с 2008 года, открыв более 300 офисов по всей России. Среди других микрофинансовых организаций компания отличается множеством вариантов предоставления средств и широким разбегом сумм и сроков. Так например, получить на карту можно от 1 до 30 тысяч рублей на срок от 7 до 30 дней. В филиалах компании выдают от 10 до 100 тысяч рублей на срок от 42 до 180 дней. Также можно получить займ под ПТС – автозалог выдается в размере от 50 тысяч до 1 миллиона рублей в одном из филиалов, при наличии ПТС, СТС и паспорта РФ.

Из главных достоинств для заемщиков:

  • Возможность занять деньги как в офисах, так и на сайте
  • Круглосуточная служба поддержки и возможность заказать обратный звонок
  • Получение займа только по паспорту
  • Регулярные акции и льготы

Быстроденьги займ на карту мгновенно

Условия получения займа и требования к заемщикам

Клиентам предлагается три варианта, как можно оформить займ:

  • Быстрокарта – чтобы ее получить, нужно заполнить заявку на сайте и дождаться звонка сотрудника. Как только карта будет готова, ее необходимо получить в ближайшем филиале компании – после этого деньги будут переведены на счет карты.
  • Получение денег в офисе – обязательно понадобится предъявить паспорт РФ. Предварительно можно заказать сумму на сайте.
  • Получить кредит онлайн – достаточно иметь любую банковскую карту и заполнить заявку на сайте. Ее рассмотрят в течение 15 минут, и в случае положительного решения средства переведут на карту.

Потенциальный заемщик должен быть гражданином Российской Федерации в возрасте от 18 до 75 лет, иметь паспорт РФ и постоянное и официальное трудоустройство. Если вы соответствуете этим параметрам, в Быстро деньги онлайн займы на карту оформить получится без проблем!

Как можно гасить займ и что будет при просрочке

Получив на сайте Быстроденьги займ на карту мгновенно без отказа, важно заранее узнать о том, какими способами можно возвращать деньги и что ждет вас в случае, если допустить просрочку платежа. При помощи онлайн-калькулятора можно еще на моменте подачи заявки узнать, какую сумму понадобится выплатить. Возвращать средства можно при помощи мобильного приложения, на сайте МФО через личный кабинет, через терминалы Элекснет, Киберплат или QIWI-кошелек, переводом через банк по реквизитам, либо по Почте России. В случае, если вы не платите вовремя, по договору займа задолженность при просрочке будет ежедневно увеличиваться на процент и пеню, указанный в договоре. Также информация об этом испортит вашу кредитную историю – это в дальнейшем может негативно влиять на получение других займов и кредитов.

Где искать для сайта Быстроденьги промокод на скидку

Чтобы получить наиболее выгодные условия, планируя взять определенную сумму или заказать рефинансирование займа, вам точно пригодятся актуальные промокоды Bistrodengi. При помощи буквенно-цифровых комбинаций можно снизить процентную ставку, получить дополнительную сумму сверх одобренной и не только.

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