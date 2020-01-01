Black+Decker – это американский производитель и магазин по продаже электроинструмента, садовой и бытовой техники. Бренд существует с 1910 года и пользуется большой популярностью. Во многом благодаря ряду своих преимуществ:

Гарантия на все товары 2 года. Другие компания дают не больше 12 месяцев;



Вместо стандартных 7 дней, для возврата или обмена товара у вас в запасе 28 дней;



Постоянные акции и распродажи на сайте;



Доставка по всей России. При заказе от 5 тыс. рублей она бесплатная;



Все способы оплаты: от Apple Pay до карты МИР.





Скидки и промокоды Black+Decker

Поскольку магазин американский, он чтит традиции КиберПонедельника и Черной Пятницы, давая своим клиентам скидки вплоть до 70%. В любой другой момент вы можете попасть на акции. Вам дают бонусы к покупкам или снижают цены на конкретные категории.

Если не хотите дожидаться таких предложений, воспользуетесь промокодом Блэк Деккер. Его нужно ввести в поле при оформлении заказа.

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Не забывайте, что здесь же вы получите кэшбэк Black Decker, отложенную скидку в размере нескольких процентов от суммы заказа. Все что нужно от вас – это зайти на сайт по специальной ссылке.

В конце вместе с заказом вы получите возврат на свой бонусный счет. Накопите минимальную сумму и выведите ее удобным способом. Дальше можно тратить эти деньги, как захотите. Никто вас не ограничивает.