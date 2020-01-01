Black Star – это бренд, который прочно основался не только в индустрии музыки, но и во многих других направлениях. Свою бизнес-историю он начал с магазина одежды, который процветает и по сей день.

Здесь представлена не только одежда Black Star от Тимати, интернет-магазин продает бренды и мерч других исполнителей. Причем не всегда тех, кто записывается под лейблом. Например, на Black Star распространяется официальная продукция от Димы Билана.

На сайте есть товары для мужчин, взрослых и детей. Подобраны самые разнообразные коллекции. Можно приобрести как спортивную, так и более официальную одежду. Их объединяет только дерзкий, кричащий стиль.

Самые популярные категории:

спортивные костюмы;



футболки и рубашки;



худи и толстовки;



куртки и бомберы;



платья и туники;



сумки и кошельки.

Ассортимент постоянно обновляется и пополняется. Минимум раз в полгода бренд выпускает полноценные коллекции.

Скидки и промокоды Black Star Wear

Одежда от Тимати совсем не дешевая. Чтобы ее приобретение не ударило по вашему карману, стоит поискать промокод Black Star или дождаться акции. Распродажи в магазине проводятся довольно часто, но только во время Киберпонедельника или Черной пятницы можно найти действительно внушительные скидки.

Распродажи и акции придется ждать, а вот промокод Блэк Стар Веар вы получите в любой момент. Просто зарегистрируйтесь на БериБай. Здесь есть вся актуальная информация о действующих на сайте скидках.

Кэшбэк Black Star

Чтобы воспользоваться купоном Блэк Стар, вам нужно скопировать код и перенести его в поле при оформлении покупки. Казалось бы, куда проще, но есть еще один способ, на который вы и вовсе потратите буквально 10–15 секунд.

Речь идет о кэшбэке. Перед покупками в Блэк Стар зарегистрируйтесь на нашем сайте и пройдите в интернет-магазин по ссылке, которая находится выше. Дальше нужно оформить заказ привычным способом. Когда вы его получите, на ваш счет вернется несколько процентов от итоговой суммы.

Как потратить кэшбэк? Тут ваш выбор неограничен. Когда на счету будет 200 рублей, вы можете перевести деньги на любой кошелек и снова потратить на покупки в интернет-магазинах.