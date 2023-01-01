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О компании
Изначально компания специализировалась на защищенных телефонах для суровых условий и нестабильного климата. Позднее линейка расширилась до обычных смартфонов, наушников, часов, ноутбуков и не только.
Из отличительных достоинств магазина:
- Строгий контроль качества и детальное тестирование
- Возможность доставки в более, чем 80 стран
- Доступные цены и возможность получения дополнительных скидок
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