Болтун – это сеть торговых точек и интернет-магазин техники. Здесь вы найдете:







мобильные телефоны;



компьютеры и ноутбуки;



игровые приставки;



планшеты;



кондиционеры;



товары для детей;



телевизоры;



фотоаппараты.

Ассортимент постоянно пополняется. Магазин старается удерживать низкие цены на все категории.

Оплата, доставка и самовывоз

Болтун.ру - интернет-магазин смартфонов с собственными точками продаж и пунктами самовывоза во всех крупных городах. В Москве, Санкт-Петербурге, Подольске, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге, Калуге, Казане и Уфе заказы доставляют курьеры.

Если вы живете в другом городе, ваш товар привезут при помощи транспортной компании или почты. В зависимости от отдаленности города, посылки доставляют от 3 до 14 дней. Стоимость зависит от итоговой суммы.