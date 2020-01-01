bonprix – интернет-магазин одежды для женщин и мужчин, где можно одеваться стильно и недорого. Здесь вы также найдете вещи и обувь для малышей и товары для дома. Для своих покупателей Бонприкс проводит распродажи, что делает шоппинг выгоднее. А все активные коды акции и промокоды Бонприкс вы найдете на сайте BeriBuy.

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История инетрнет-магазина одежды и обуви Бонприкс

Немецкий магазин Бонприкс начинает свое развитие в 1986 году, покоряет сердца многих покупателей и выходит на мировой рынок в 1991 году. Через некоторое время Бонприкс создает свой интернет-магазин, после чего количество покупателей значительно возрастает. Так спустя несколько лет bonprix развивается до 100 магазинов по всему миру.

Бонприкс считает своим отличием то, что он не ставит рамки в выборе размера одежды покупателей. То есть в магазине есть размеры не только для худеньких и стройных, но и для девушек, имеющих пышные и аппетитные формы.

В магазине представлен большой выбор одежды и обуви для всей семьи и товары для дома, например, шторы, постельное белье, одеяла, подушки и другое.

Действующие в Бонприкс акции и скидки

Узнать, какие сейчас акции в Бонприксе можно на их официальном сайте, а также в магазине часто проводятся конкурсы для покупателей, где можно выиграть разные призы. Чтобы принимать участие в конкурсах, вам нужно подписаться на электронные рассылки от bonprix.

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