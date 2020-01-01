Промокоды Book24 | Ноябрь 2020
Что можно найти в интернет-магазине Book24?
- Более 50 тыс. наименований самых популярных книг на нескольких языках. Библиотека постоянно пополняется.
- Регулярная подборка новых книг, которые в скором времени попадут в бестселлеры.
- Рейтинг произведений по отзывам читателей. Часто мнение критиков не сходится с обычными людьми. Есть работы, которые не любят профессионалы, но обожают все остальные.
- Подборки книг от редакции по темам. Очень удобно, если вы хотите изучить что-то определённое, но еще не знаете, какие книги выбрать.
- Сборники литературы, скомпонованные по авторам. В верхней части списка будут самые популярные сегодня имена. Можно найти еще неизвестных вам писателей и пополнить свои знания о них.
- Книги, собранные по сериям. Вы не купите книгу из цикла случайно, а всегда узнаете с чего начать читать.
- Игрушки, товары для творчества и хобби, подарки и сувениры. Печатными произведениями и их электронными версиями магазин не ограничивается.
- Блог и подкаст о книгах, писателях и литературе в целом.
Как экономить на покупках в Book24.ru?
У магазина есть бонусная система. Для участия в ней достаточно зарегистрироваться и совершать покупки. За каждую из них вам начисляют баллы. Еще их получают за отзывы и подписку на рассылку.
Баллами можно оплатить до 30% от покупки. Каждые 10 баллов равны 1 рублю. Можно комбинировать их с накопительной скидкой до 10%.
На сайте проводят распродажи, вроде Киберпонедельника и Черной Пятницы. Регулярно запускают акции со специальными скидками. Чтобы узнавать о них первыми достаточно зарегистрироваться на нашем сайте.
Здесь же вы можете найти промокод Book 24. Их вводят в специальное поле при оформлении заказа. Один промокод для Бук24 дает скидку в 10–20%.
Все эти купоны можно сочетать с кэшбэком БериБай. Сервис делится с вами частью своей прибыли и возвращает с каждой покупки несколько процентов.
Все, что вам нужно сделать – это зарегистрироваться и авторизоваться на сайте, а затем зайти в магазин по специальной ссылке. Она находится в верхней части страницы. В конце вы можете перевести кэшбэк на свою карту или электронный кошелек и снова потратиться на покупки.
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