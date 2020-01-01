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Промокоды Book24 | Ноябрь 2020

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Что можно найти в интернет-магазине Book24?

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  • Более 50 тыс. наименований самых популярных книг на нескольких языках. Библиотека постоянно пополняется.

  • Регулярная подборка новых книг, которые в скором времени попадут в бестселлеры.

  • Рейтинг произведений по отзывам читателей. Часто мнение критиков не сходится с обычными людьми. Есть работы, которые не любят профессионалы, но обожают все остальные.

  • Подборки книг от редакции по темам. Очень удобно, если вы хотите изучить что-то определённое, но еще не знаете, какие книги выбрать.

  • Сборники литературы, скомпонованные по авторам. В верхней части списка будут самые популярные сегодня имена. Можно найти еще неизвестных вам писателей и пополнить свои знания о них.

  • Книги, собранные по сериям. Вы не купите книгу из цикла случайно, а всегда узнаете с чего начать читать.

  • Игрушки, товары для творчества и хобби, подарки и сувениры. Печатными произведениями и их электронными версиями магазин не ограничивается.

  • Блог и подкаст о книгах, писателях и литературе в целом.


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Как экономить на покупках в Book24.ru?

У магазина есть бонусная система. Для участия в ней достаточно зарегистрироваться и совершать покупки. За каждую из них вам начисляют баллы. Еще их получают за отзывы и подписку на рассылку.


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Баллами можно оплатить до 30% от покупки. Каждые 10 баллов равны 1 рублю. Можно комбинировать их с накопительной скидкой до 10%.

 

 

 

На сайте проводят распродажи, вроде Киберпонедельника и Черной Пятницы. Регулярно запускают акции со специальными скидками. Чтобы узнавать о них первыми достаточно зарегистрироваться на нашем сайте.

 

 

Здесь же вы можете найти промокод Book 24. Их вводят в специальное поле при оформлении заказа. Один промокод для Бук24 дает скидку в 10–20%.


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Все эти купоны можно сочетать с кэшбэком БериБай. Сервис делится с вами частью своей прибыли и возвращает с каждой покупки несколько процентов.

 

 

 

Все, что вам нужно сделать – это зарегистрироваться и авторизоваться на сайте, а затем зайти в магазин по специальной ссылке. Она находится в верхней части страницы. В конце вы можете перевести кэшбэк на свою карту или электронный кошелек и снова потратиться на покупки.


 

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