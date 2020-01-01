Как экономить на покупках в Book24.ru?

У магазина есть бонусная система. Для участия в ней достаточно зарегистрироваться и совершать покупки. За каждую из них вам начисляют баллы. Еще их получают за отзывы и подписку на рассылку.





Баллами можно оплатить до 30% от покупки. Каждые 10 баллов равны 1 рублю. Можно комбинировать их с накопительной скидкой до 10%.

На сайте проводят распродажи, вроде Киберпонедельника и Черной Пятницы. Регулярно запускают акции со специальными скидками. Чтобы узнавать о них первыми достаточно зарегистрироваться на нашем сайте.

Здесь же вы можете найти промокод Book 24. Их вводят в специальное поле при оформлении заказа. Один промокод для Бук24 дает скидку в 10–20%.





Все эти купоны можно сочетать с кэшбэком БериБай. Сервис делится с вами частью своей прибыли и возвращает с каждой покупки несколько процентов.

Все, что вам нужно сделать – это зарегистрироваться и авторизоваться на сайте, а затем зайти в магазин по специальной ссылке. Она находится в верхней части страницы. В конце вы можете перевести кэшбэк на свою карту или электронный кошелек и снова потратиться на покупки.



