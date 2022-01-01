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Промокоды Бустра (Boostra) | Октябрь 2022

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Промокоды Бустра: экономия на выгодных займах

Когда небольшая денежная сумма нужна срочно и без отказа, выбирайте Boostra займ на карту онлайн – с данной микрокредитной организацией финансы будут вашими с большой вероятностью и практически мгновенно. Бустра кредит – отличный выбор для тех, у кого нет стабильного заработка, официальной работы или испорчена кредитная история!

О компании

Boostra - микрофинансовая организация, в которой подается удобная онлайн-заявка, а решение по ней не займет больше 10 минут. Здесь вас ждет выгодный первый займ под 0% (при выборе срока не больше 14 дней), при этом получение денег на карту после одобрения происходит моментально. Важный момент: заявки принимаются только с понедельника по пятницу.

Главные достоинства компании:

  • Сумма от 1 до 30 тысяч на срок от 7 до 16 дней
  • Не требуются справки, залоги и поручители
  • Ставка всего от 0 до 1% в день
  • Всего один документ для оформления - паспорт

Бустра кредит

Требования к заемщикам также предъявляются несложные: это возраст от 18 лет, наличие паспорта РФ, именной банковской карты и активного номера телефона. Получить займ можно только на банковскую карту, а погасить микрозайм Boostra можно картой на сайте, наличными через офисы компании, через банковские комбинации по реквизитам, безналичным платежом на расчетный счет МФО, переводом в терминалах Почта Банка. Также в личном кабинете доступна услуга продления срока займа (если вы не успеваете оплатить его в срок).

Чем выгодны промокоды Boostra

Если при подаче заявки использовать купон на скидку, без особого труда получится получить персональные условия – например, дополнительные деньги сверх одобренной суммы, или сниженную процентную ставку. Благодаря проверенному агрегатору BeriBuy за пару минут можно найти код и оформить на сайте Бустра займ на карту максимально экономно. Используя сервис BeriBuy, получится экономить на приятных покупках и важных микрозаймах!

Промокод Boostra

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