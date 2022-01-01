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О компании
Свыше 1000 товаров в разных ценовых категориях и оперативная помощь поддержки при выборе подарка – компания Борода активно поддерживает свою репутацию. Магазин работает с 2014 года, шоу-рум находится в Воронеже, а доставка заказов осуществляется по всей России.
В каталоге представлены:
- Браслеты, кольца, серьги
- Цепи, шнуры, подвески
- Кошельки, сумки и галантерея
- Всё для бритья и ухода
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