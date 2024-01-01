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Чувство комфорта способствует здоровому сну. Создать уютную атмосферу помогут ортопедическая подушка, новое одеяло или удобная широкая кровать. Где приобрести качественные товары для спальни по выгодной цене?
О компании и ассортименте
С 2015 года сеть салонов мебели и аксессуаров BOSS SLEEP занимается производством изделий для обустройства и декорирования спальни. На сайте интернет-магазина можно найти односпальные и двуспальные кровати, матрасы разной степени жесткости, диваны и принадлежности для сна. Также в ассортименте представлены ТВ-тумбы, комоды и шкафы, что позволяет обставить комнату с нуля.
Преимущества для покупателей:
- гарантия от 18 до 36 месяцев
- возможность оплаты заказа в кредит или рассрочку
- быстрая доставка по всей территории России
- в BOSS SLEEP мебель можно легко собрать с помощью инструкций в видеоформате, которые представлены на сайте
Промокоды BOSS SLEEP для комфортного сна
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