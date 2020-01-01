Промокод Boxberry поможет сэкономить на покупках в интернете. Вы получите скидку к каждой доставке. Осталось только подыскать подходящее предложение.

История компании

Курьерская служба доставки Boxberry появилась в 2010 году. Сначала она сотрудничала только с интернет-магазинами. В 2014 году ее услуги стали доступны и для физических лиц.





В первый же год служба доставки Боксберри набрала несколько тысяч постоянных клиентов. Здесь могла бы быть интересная история о быстром старте маленькой и неизвестной фирмы, но было совсем не так.

За Боксберри стоит логистическая компания, которая занималась поставками с 1992 года. Она называется «Урал-Пресс». У нее 100 филиалов и 500 городов обслуживания.

Сейчас Боксберри вышла на международный рынок. Она принимает отправления в 375 городах, а доставляет по всему миру.

Boxberry для частных клиентов

На сайте есть удобный калькулятор. Укажите адрес доставки, вес и габариты посылки. Через 10 секунд сервис рассчитает точную стоимость отправления. Вам даже подскажут, какой вариант отправки быстрее и удобней.





На выбор несколько видов фирменной упаковки. Сервис сам указывает, что именно уместится в той или иной коробке. За отдельную плату есть дополнительная защита.

Официальный сайт позволяет оформить все этапы дома. Заполните бланк, введите промокод Боксберри на отправку на сегодня. Распечатайте его и уже с готовыми документами отправляйтесь в пункт приема. Так вы сэкономите массу времени.

Если вам отправили посылку курьерской доставкой Боксберри, на этом же сайте вы можете отследить ее путь. Но сначала узнайте трек.