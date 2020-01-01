Промокоды Боксберри (Boxberry) | Ноябрь 2020
Boxberry
Промокод Boxberry поможет сэкономить на покупках в интернете. Вы получите скидку к каждой доставке. Осталось только подыскать подходящее предложение.
История компании
Курьерская служба доставки Boxberry появилась в 2010 году. Сначала она сотрудничала только с интернет-магазинами. В 2014 году ее услуги стали доступны и для физических лиц.
В первый же год служба доставки Боксберри набрала несколько тысяч постоянных клиентов. Здесь могла бы быть интересная история о быстром старте маленькой и неизвестной фирмы, но было совсем не так.
За Боксберри стоит логистическая компания, которая занималась поставками с 1992 года. Она называется «Урал-Пресс». У нее 100 филиалов и 500 городов обслуживания.
Сейчас Боксберри вышла на международный рынок. Она принимает отправления в 375 городах, а доставляет по всему миру.
Boxberry для частных клиентов
На сайте есть удобный калькулятор. Укажите адрес доставки, вес и габариты посылки. Через 10 секунд сервис рассчитает точную стоимость отправления. Вам даже подскажут, какой вариант отправки быстрее и удобней.
На выбор несколько видов фирменной упаковки. Сервис сам указывает, что именно уместится в той или иной коробке. За отдельную плату есть дополнительная защита.
Официальный сайт позволяет оформить все этапы дома. Заполните бланк, введите промокод Боксберри на отправку на сегодня. Распечатайте его и уже с готовыми документами отправляйтесь в пункт приема. Так вы сэкономите массу времени.
Если вам отправили посылку курьерской доставкой Боксберри, на этом же сайте вы можете отследить ее путь. Но сначала узнайте трек.
Boxberry для интернет-магазинов
Служба сотрудничает с:
- iHerb;
- myToys;
- La Redoute;
- Мелеон;
- Фармкосметик;
- Юла.
Все эти крупные интернет-магазины доверяют службе свои посылки.
У курьерской службы тоже есть требования к партнерам. Компания заинтересована в продажах и подсказывает, как улучшить логистику и систему доставки. С Боксберри ваш бизнес станет эффективней.
Отделения открыты в 470 городах, а доставляет она по всему миру. Совсем недавно в Боксберри запустили доставку посылок из США. В общей сложности с ней работают 1,5 тыс. магазинов.
Купон на скидку Боксберри
Компания постоянно устраивает акции и даже распродажи. Воспользуйтесь услугами дешевле, чем обычно. Или же вам и вовсе не придется платить за доставку. При заказе на минимальную сумму услугу оплачивает компания или сама служба.
Информация о купонах Boxberry есть на официальном сайте, но далеко не вся. Иногда сервис выпускает уникальные коды, которые доступны только постоянным клиентам.
Мы находим подобные предложения и собираем их в одном месте. На этой странице вы увидите все акции, распродажи и скидки от Боксберри.
Проверяйте обновления. Список постоянно меняется, а у некоторых промокодов есть срок действия.
Кэшбэк Боксберри
Даже от службы доставки вы получите отложенную скидку. Нужно только пройти по ссылке перед оформлением.
Сервис делится частью своей прибыли с сайтом БериБай за привлечение новых клиентов. Мы же просто отдаем эти средства вам, чтобы каждый покупатель смог сэкономить.
Кэшбэк сочетается с промокодами и акциями. Деньги приходят только после подтверждения покупки. Накопите минимальную сумму и выведите ее на свой кошелек.
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