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Промокоды Боксберри (Boxberry) | Ноябрь 2020

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Boxberry

Промокод Boxberry поможет сэкономить на покупках в интернете. Вы получите скидку к каждой доставке. Осталось только подыскать подходящее предложение.

 

История компании

 

Курьерская служба доставки Boxberry появилась в 2010 году. Сначала она сотрудничала только с интернет-магазинами. В 2014 году ее услуги стали доступны и для физических лиц.


служба доставки боксберри

 

 

В первый же год служба доставки Боксберри набрала несколько тысяч постоянных клиентов. Здесь могла бы быть интересная история о быстром старте маленькой и неизвестной фирмы, но было совсем не так.

 

 

 

За Боксберри стоит логистическая компания, которая занималась поставками с 1992 года. Она называется «Урал-Пресс». У нее 100 филиалов и 500 городов обслуживания.

 

 

Сейчас Боксберри вышла на международный рынок. Она принимает отправления в 375 городах, а доставляет по всему миру.

 

 

Boxberry для частных клиентов

 

На сайте есть удобный калькулятор. Укажите адрес доставки, вес и габариты посылки. Через 10 секунд сервис рассчитает точную стоимость отправления. Вам даже подскажут, какой вариант отправки быстрее и удобней.


boxberry курьерская доставка

 

 

На выбор несколько видов фирменной упаковки. Сервис сам указывает, что именно уместится в той или иной коробке. За отдельную плату есть дополнительная защита.

 

 

 

Официальный сайт позволяет оформить все этапы дома. Заполните бланк, введите промокод Боксберри на отправку на сегодня. Распечатайте его и уже с готовыми документами отправляйтесь в пункт приема. Так вы сэкономите массу времени.

 

 

Если вам отправили посылку курьерской доставкой Боксберри, на этом же сайте вы можете отследить ее путь. Но сначала узнайте трек.

 

Boxberry для интернет-магазинов

Служба сотрудничает с:

  • iHerb;

  • myToys;

  • La Redoute;

  • Мелеон;

  • Фармкосметик;

  • Юла.

Все эти крупные интернет-магазины доверяют службе свои посылки.


boxberry промокод

 

 

У курьерской службы тоже есть требования к партнерам. Компания заинтересована в продажах и подсказывает, как улучшить логистику и систему доставки. С Боксберри ваш бизнес станет эффективней.

 

 

 

Отделения открыты в 470 городах, а доставляет она по всему миру. Совсем недавно в Боксберри запустили доставку посылок из США. В общей сложности с ней работают 1,5 тыс. магазинов.

 

 

Купон на скидку Боксберри

 

Компания постоянно устраивает акции и даже распродажи. Воспользуйтесь услугами дешевле, чем обычно. Или же вам и вовсе не придется платить за доставку. При заказе на минимальную сумму услугу оплачивает компания или сама служба.

 

Информация о купонах Boxberry есть на официальном сайте, но далеко не вся. Иногда сервис выпускает уникальные коды, которые доступны только постоянным клиентам.


промокод боксберри на отправку

 

 

 

Мы находим подобные предложения и собираем их в одном месте. На этой странице вы увидите все акции, распродажи и скидки от Боксберри.

 

 

 

Проверяйте обновления. Список постоянно меняется, а у некоторых промокодов есть срок действия.

 

 

Кэшбэк Боксберри

 

Даже от службы доставки вы получите отложенную скидку. Нужно только пройти по ссылке перед оформлением.

 

Сервис делится частью своей прибыли с сайтом БериБай за привлечение новых клиентов. Мы же просто отдаем эти средства вам, чтобы каждый покупатель смог сэкономить.

 

 

Кэшбэк сочетается с промокодами и акциями. Деньги приходят только после подтверждения покупки. Накопите минимальную сумму и выведите ее на свой кошелек.

 

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