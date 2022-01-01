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О компании
Бикью – интернет-магазин и российский бренд электроники, выпускающий продукцию доступного ценового сегмента. Здесь можно найти все для комфортной жизни, от телевизоров до техники для красоты и здоровья, всевозможные аксессуары и портативную технику.
Отметим ключевые плюсы для покупателей:
- Широкий спектр гарантийного и постгарантийного обслуживания
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