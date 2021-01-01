Промокоды BRANDSHOP (БрендШоп) | Сентябрь 2021
Интернет-магазин Брендшоп — люксовая одежда для каждого
Brandshop — интернет-магазин одежды и обуви, а также аксессуаров от мировых брендов. Создатели компании хотели собрать в одном месте вещи от лучших производителей. На сайте представлены товары для мужчин, женщин и детей. Стоит отметить отдельную линейку plus-size для клиентов нестандартных размеров. Среди брендов, представленных в каталоге, можно найти Calvin Klein, Adidas, Tommy Jeans, Comme des Garsons, Maison Margiela и многие другие.
Преимущества интернет-магазина Brandshop
Почему стоит совершать покупки в интернет-магазине Брендшоп:
- большой ассортимент одежды разных фасонов, широкий размерный ряд;
- оригинальная одежда и аксессуары;
- высокий уровень сервиса, консультанты магазина помогают подобрать нужный размер и оформить заказ;
- возможность получить купон на скидку.
Доставка осуществляется по территории России, Беларуси и Казахстана. Можно выбрать отправку одной из предложенных служб перевозки или курьерскую доставку до двери. Если посылку доставил курьер, доступна примерка перед оплатой товара. В магазине доступен возврат, который осуществляется в течение 14 дней с момента покупки.
Промокод Brandshop — простая скидка на любимые товары
Чтобы сэкономить на покупках, можно получить промокоды Брендшоп. Купоны дают возможность получить скидку на определенные группы товаров, получить кэшбек и вернуть часть средств от покупки.
Какие акции доступны при активации промокода:
- бесплатная доставка по России или Москве в пределах МКАД;
- скидка для новых клиентов (-5% на первый заказ);
- акции от программы лояльности магазина (скидка от 5% до 15% в зависимости от общей суммы покупки).
Чтобы воспользоваться промокодом Brandshop, нажмите на один из предложенных купонов и перейдите на сайт магазина.
Удачных приобретений!
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