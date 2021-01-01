Brandshop — интернет-магазин одежды и обуви, а также аксессуаров от мировых брендов. Создатели компании хотели собрать в одном месте вещи от лучших производителей. На сайте представлены товары для мужчин, женщин и детей. Стоит отметить отдельную линейку plus-size для клиентов нестандартных размеров. Среди брендов, представленных в каталоге, можно найти Calvin Klein, Adidas, Tommy Jeans, Comme des Garsons, Maison Margiela и многие другие.

Преимущества интернет-магазина Brandshop

Почему стоит совершать покупки в интернет-магазине Брендшоп:

большой ассортимент одежды разных фасонов, широкий размерный ряд;

оригинальная одежда и аксессуары;

высокий уровень сервиса, консультанты магазина помогают подобрать нужный размер и оформить заказ;

возможность получить купон на скидку.

Доставка осуществляется по территории России, Беларуси и Казахстана. Можно выбрать отправку одной из предложенных служб перевозки или курьерскую доставку до двери. Если посылку доставил курьер, доступна примерка перед оплатой товара. В магазине доступен возврат, который осуществляется в течение 14 дней с момента покупки.