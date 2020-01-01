Во многих категориях Браун завоевывает награды за лучшие модели и линейки. Компания постоянно обновляет свой ассортимент.

Сегодня у интернет-магазина Браун миллиардные обороты. Его любят по всему миру.

Там в 1921 году немецкий инженер-механик Макс Браун открыл свой первый магазинчик. В 1923 году он начал выпускать детали для приемников. Бизнес быстро развивался, ведь в отличие от своих конкурентов Макс использовал только качественные материалы и комплектующие.

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