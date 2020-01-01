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Промокоды BRAUN | Ноябрь 2020

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О магазине Braun

Braun производит различную бытовую технику. Его история началась в городе Франкфурт-на-Майне.

 

Там в 1921 году немецкий инженер-механик Макс Браун открыл свой первый магазинчик. В 1923 году он начал выпускать детали для приемников. Бизнес быстро развивался, ведь в отличие от своих конкурентов Макс использовал только качественные материалы и комплектующие.


магазин бытовой техники браун

 

 

 

Сегодня у интернет-магазина Браун миллиардные обороты. Его любят по всему миру.

 

 

 

Ассортимент магазина

 


техника Braun
 

Продукция поделена на 7 категорий:

  1. Бритье и уход за кожей (электрические бритвы, триммеры, массажеры);

  2. Oral-B (электронные щетки, ирригаторы);

  3. Красота (фены, приборы для укладки волос);

  4. Здоровье (термометры, тонометры);

  5. Еда (кофеварки, тостеры, блендеры и т.п.);

  6. Мелкая бытовая техника;

  7. Часы и калькуляторы.

Во многих категориях Браун завоевывает награды за лучшие модели и линейки. Компания постоянно обновляет свой ассортимент.

 

Скидки и промокоды Braun

В Braun.ru промокод на скидку позволит вам сэкономить до 40% без акций или распродаж. Для его использования достаточно добавить код в специальное поле.


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Делать это нужно уже при оформлении заказа. Страница автоматически обновится, а сумма заказа сменится.

 

 

 

Промокод Браун можно получить во время промоакций. Большинство актуальных купонов собраны на сайте BeriBuy. Просто зайдите сюда перед началом покупок и подберите интересный купон.


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Больше ничего не нужно. После оплаты заказа на бонусном счете заморозят процент от потраченной суммы.

 

 

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