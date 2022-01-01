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О компании
Бризи является частью международного холдинга ASBIS и занимается дистрибьюцией IT-продуктов: здесь вы найдете б/у продукцию от Apple, Vivo, Xiaomu и других популярных мировых брендов.
Из главных достоинств для покупателей:
- Гарантия до 1 года, а также возврат и обмен до 14 дней
- Возможность покупки по программе Трейд-Ин
- Огромный ассортимент аксессуаров, чехлов, стекло для смартфонов
Как использовать промокоды Бризи
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