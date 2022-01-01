Популярный театральный хит более 40 лет пользуется неизменной любовью у зрителей. Компания «Бродвей Москва» стала создателем российской постановки и уже в первый год мероприятие посетили свыше 500 тысяч человек. Спектакль выдвигали сразу в 11 номинациях на премии «Золотая Маска»! Мюзикл Шахматы от МДМ (Московский дворец молодежи) – это:

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