Сегодня бутики бренда представлены не только в России. Продукция популярна в Беларуси, Украине, Казахстане и других странах.

Особенно здесь известны цепочки машинного и ручного плетения. Именно они составляют до 80% ежегодного оборота компании.

Завод «Бронницкий ювелир» — это одно из старейших производственных зданий в России. Ежегодно он выпускает 5 тыс. разновидностей украшений.

Бронницкий ювелир: промокоды и кэшбэк

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