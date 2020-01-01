Промокоды Бронницкий ювелир | Ноябрь 2020
О компании Бронницкий ювелир
Завод «Бронницкий ювелир» — это одно из старейших производственных зданий в России. Ежегодно он выпускает 5 тыс. разновидностей украшений.
Особенно здесь известны цепочки машинного и ручного плетения. Именно они составляют до 80% ежегодного оборота компании.
Сегодня бутики бренда представлены не только в России. Продукция популярна в Беларуси, Украине, Казахстане и других странах.
Бронницкий ювелир: промокоды и кэшбэк
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