Top.Mail.Ru
Главная > Все магазины > Bridge Resort
Магазин временно отключён
Найти другой магазин

Промокоды Бридж Резорт (Bridge Resort) | Февраль 2024

Похожие магазины
Tez Tour
Слетать.ру
Level Travel
Яндекс Путешествия
City.Travel
Туту.ру
Туроператор Дельфин
Otello
МТС тревел
Мореон
FStravel
Radisson Hotel Group

Bridge Resort – идеальный выбор для всей семьи

Услуга «все включено» доступна не только в Турции. Отдохнуть со всеми удобствами можно в комфортных отелях на юге России. Какой курорт выбрать для семейного отдыха?

О компании и ассортименте

Bridge Resort Сочи - санаторно-курортный комплекс на берегу Черного моря. Гости проживают в четырехзвездочном отеле с видом на Кавказские горы. Также на территории построен пляжный комплекс, расположены Wellness Club BR и семейная клиника. В свободном доступе находятся бары и рестораны. Современный санаторий предоставляет посетителям все необходимое для качественного отдыха и оздоровления. Юным гостям тоже не будет скучно, их ждут детские клубы и площадки.

Основные преимущества

Отель Бридж Резорт Сочи, Адлер предлагает гостям следующие удобства:

  • система «все включено»
  • проживание в экологически чистом районе
  • комплекс бассейнов Breeze с джакузи
  • термальная зона с хаммамом и сауной
  • трансфер на горнолыжный курорт «Роза Хутор» в зимнее время

Код купона для Бридж Резорт

Промокоды Bridge Resort – экономить просто

Забронировать номер на семейном курорте BR можно по выгодной цене. Сайт БериБай регулярно предоставляет промокоды Бридж Резорт на бронирование проживания. Купон на скидку необходимо ввести в специальном поле при оплате на сайте отеля. Отдыхайте с комфортом!

Использовать Промокод Bridge Resort

Реклама. Информация о рекламодателе по ссылке в карточке акции.

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина