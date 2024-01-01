Промокоды Бридж Резорт (Bridge Resort) | Февраль 2024
Bridge Resort – идеальный выбор для всей семьи
Услуга «все включено» доступна не только в Турции. Отдохнуть со всеми удобствами можно в комфортных отелях на юге России. Какой курорт выбрать для семейного отдыха?
О компании и ассортименте
Bridge Resort Сочи - санаторно-курортный комплекс на берегу Черного моря. Гости проживают в четырехзвездочном отеле с видом на Кавказские горы. Также на территории построен пляжный комплекс, расположены Wellness Club BR и семейная клиника. В свободном доступе находятся бары и рестораны. Современный санаторий предоставляет посетителям все необходимое для качественного отдыха и оздоровления. Юным гостям тоже не будет скучно, их ждут детские клубы и площадки.
Основные преимущества
Отель Бридж Резорт Сочи, Адлер предлагает гостям следующие удобства:
- система «все включено»
- проживание в экологически чистом районе
- комплекс бассейнов Breeze с джакузи
- термальная зона с хаммамом и сауной
- трансфер на горнолыжный курорт «Роза Хутор» в зимнее время
Промокоды Bridge Resort – экономить просто
Забронировать номер на семейном курорте BR можно по выгодной цене. Сайт БериБай регулярно предоставляет промокоды Бридж Резорт на бронирование проживания. Купон на скидку необходимо ввести в специальном поле при оплате на сайте отеля. Отдыхайте с комфортом!
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