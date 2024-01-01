Услуга «все включено» доступна не только в Турции. Отдохнуть со всеми удобствами можно в комфортных отелях на юге России. Какой курорт выбрать для семейного отдыха?

О компании и ассортименте

Bridge Resort Сочи - санаторно-курортный комплекс на берегу Черного моря. Гости проживают в четырехзвездочном отеле с видом на Кавказские горы. Также на территории построен пляжный комплекс, расположены Wellness Club BR и семейная клиника. В свободном доступе находятся бары и рестораны. Современный санаторий предоставляет посетителям все необходимое для качественного отдыха и оздоровления. Юным гостям тоже не будет скучно, их ждут детские клубы и площадки.

Основные преимущества

Отель Бридж Резорт Сочи, Адлер предлагает гостям следующие удобства: