Главная > Все магазины > Бруноям
Перейти в магазин

Промокоды Бруноям | Ноябрь 2021
Промокоды похожих магазинов
Black Friday - Скидка 55% на все курсы Contented
Показать код
******
Скидка 55% на все курсы Contented и 60% на курсы "Дизайнер айдентики", и "Веб-дизайнер"
Скидка 50% на все курсы Skillfactory и 60% на курсы "Системный администратор", "Этичный хакер" и "Python-разработчик"
Показать код
******
Скидка 50% на все курсы Skillfactory и 60% на курсы "Системный администратор", "Этичный хакер" ... Подробнее > и "Python-разработчик" < Скрыть
-45% по промокоду
Показать код
******
45% (НЕ суммируется со скидкой на сайте) на курсы SF
Скидка -45% по промокоду
Показать код
******
45% (НЕ суммируется со скидкой на сайте) на курсы CD
Скидка -45% по промокоду
Показать код
******
45% (НЕ суммируется со скидкой на сайте) на курсы PL
СКИДКА -10% на ВСЕ по промокоду
Показать код
******
Не суммируется с действующими скидками и другими промокодами
Скидка 25% на занятия по промокоду
Показать код
******
Скидка действует на занятия по любому предмету
Скидка -10% по промокоду на факультеты GeekUniversity
Показать код
******
Черная пятница в GeekBrains!
Показать скидку
Скидки на все до 45%! Цены на сайте уже с учетом скидки.
Скидки до 30% на обучение Сегодня! +Пробный урок!
Показать скидку
Похожие магазины
Skillbox
Нетология
GeekBrains
XYZ School
Тетрика
SkillFactory
Синергия
Product LIVE
Contented
Фоксфорд

Онлайн-школа Бруноям: доступно, интересно, полезно

На протяжении 9 лет школа Бруноям занимается обучением своих клиентов востребованным профессиям посредством различных онлайн-курсов и работы наставников на площадке. Образовательный процесс включает в себя теоретическое изучение и практическое применение навыков. К моменту завершения обучения выдается сертификат об успешном прохождении, выпускник готовит свое портфолио для работодателя, а также поддерживает дальнейшую связь с кураторами площадки в случае возникновения вопросов.

школа бруноям

Направления школы Бруноям

Ассортимент платформы состоит из следующих основных направлений:

  • программирование (Java, Python, 1C, PHP -разработчик, тестировщик ПО)
  • маркетинг (SMM, SEO, интернет-маркетолог)
  • дизайн (Графический дизайн, Веб-дизайн (UX/UI), Abobe Photoshop)
  • аналитика (Data Science, Microsoft Office: Word, Excel, Power BI)

Каждый вариант включает в себя углубленное изучение профессии с назначением наставника из действующих сотрудников ведущих компаний этой сферы. Учебный материал обновляется специалистами каждые 3 месяца для соответствия программы современным реалиям. При возникновении сложности на стадии выбора, специалисты Бруноям подберут в индивидуальном порядке необходимый вариант, исходя из предпочтений, желаемых результатов и заинтересованности клиента.

Промокод Бруноям – скидки ближе, чем кажутся

Учебный центр по дополнительному образованию Бруноям предлагает всем желающим значительно сэкономить на курсах, используя купон на скидку. Достаточно при оформлении услуг в разделе оплаты ввести промокод Brunoyam, и цена сразу приятно уменьшится. Получить промокод Бруноям можно на онлайн-платформе BeriBuy – вас ждут скидки на любые профессии. С BeriBuy находить скидочные промокоды можно к разным магазинам, школам и сервисам!

brunoyam промокод

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина