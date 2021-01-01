Промокоды Бруноям | Ноябрь 2021
Онлайн-школа Бруноям: доступно, интересно, полезно
На протяжении 9 лет школа Бруноям занимается обучением своих клиентов востребованным профессиям посредством различных онлайн-курсов и работы наставников на площадке. Образовательный процесс включает в себя теоретическое изучение и практическое применение навыков. К моменту завершения обучения выдается сертификат об успешном прохождении, выпускник готовит свое портфолио для работодателя, а также поддерживает дальнейшую связь с кураторами площадки в случае возникновения вопросов.
Направления школы Бруноям
Ассортимент платформы состоит из следующих основных направлений:
- программирование (Java, Python, 1C, PHP -разработчик, тестировщик ПО)
- маркетинг (SMM, SEO, интернет-маркетолог)
- дизайн (Графический дизайн, Веб-дизайн (UX/UI), Abobe Photoshop)
- аналитика (Data Science, Microsoft Office: Word, Excel, Power BI)
Каждый вариант включает в себя углубленное изучение профессии с назначением наставника из действующих сотрудников ведущих компаний этой сферы. Учебный материал обновляется специалистами каждые 3 месяца для соответствия программы современным реалиям. При возникновении сложности на стадии выбора, специалисты Бруноям подберут в индивидуальном порядке необходимый вариант, исходя из предпочтений, желаемых результатов и заинтересованности клиента.
Промокод Бруноям – скидки ближе, чем кажутся
Учебный центр по дополнительному образованию Бруноям предлагает всем желающим значительно сэкономить на курсах, используя купон на скидку. Достаточно при оформлении услуг в разделе оплаты ввести промокод Brunoyam, и цена сразу приятно уменьшится. Получить промокод Бруноям можно на онлайн-платформе BeriBuy – вас ждут скидки на любые профессии. С BeriBuy находить скидочные промокоды можно к разным магазинам, школам и сервисам!
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