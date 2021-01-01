Трудоустройство - размещение информации уже на курсе Открыть Показать скидку

На курсе будет информация по подготовке к работе: как пройти собеседование, где искать работу и ... Подробнее > заказы, как составить резюме и выгодно отличаться от соискателей, как оформить портфолио, с какими заказчиками имеет смысл работать, с чем придётся столкнуться в начале работы.Ученики уже на курсе размещают информацию о себе и контактируют с заказчиками, а преподаватели и кураторы дают рекомендации, исходя уже из их конкретной ситуаций.При такой поддержке у вас есть все шансы получить работу в короткие сроки. < Скрыть