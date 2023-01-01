Когда деньги нужны быстро и сразу на карту – обратите внимание на микрозаймы Бюджет. Компания работает без навязанных страховок и с надежной защитой персональных данных!

О платформе

Благодаря сервису Budgett займ онлайн на карту можно оформить дистанционно, пользователю предоставляется кредитная линия на сумму от 30 до 300 тысяч рублей. В ее пределах можно выбирать заем из трех видов, в зависимости от текущих потребностей.

Из главных особенностей: