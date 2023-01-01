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Промокоды Budgett (Бюджет) | Январь 2023

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Промокоды Budgett: микрокредиты, не выходя из дома

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О платформе

Благодаря сервису Budgett займ онлайн на карту можно оформить дистанционно, пользователю предоставляется кредитная линия на сумму от 30 до 300 тысяч рублей. В ее пределах можно выбирать заем из трех видов, в зависимости от текущих потребностей.

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  • Срок займов от 1 до 36 месяцев
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