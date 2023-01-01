Промокоды Budgett (Бюджет) | Январь 2023
Промокоды Budgett: микрокредиты, не выходя из дома
Когда деньги нужны быстро и сразу на карту – обратите внимание на микрозаймы Бюджет. Компания работает без навязанных страховок и с надежной защитой персональных данных!
О платформе
Благодаря сервису Budgett займ онлайн на карту можно оформить дистанционно, пользователю предоставляется кредитная линия на сумму от 30 до 300 тысяч рублей. В ее пределах можно выбирать заем из трех видов, в зависимости от текущих потребностей.
Из главных особенностей:
- Срок займов от 1 до 36 месяцев
- Ставка всего от 0,2%
- Отсутствие скрытых комиссий и платежей
- Возможность подать заявку в любом возрасте от 18 до 65 лет
Чем примечательны промокоды Бюджет
Надежная платформа BeriBuy поможет всего за пару кликов подобрать актуальный купон на скидку. Указав его в заявке, вы сможете получить деньги по персональной процентной ставке, либо с другими приятными бонусами. Важный момент – на BeriBuy размещаются только действующие промокоды, которые не придется перепроверять!
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