Лекарства, витамины, бинты и лечебная косметика – домашнюю аптечку приходится пополнять регулярно. Чтобы не тратить время на бесконечные визиты по аптекам, можно легко заказывать все необходимое в онлайн-аптеке «Будь здоров».

Ассортимент продукции

Главным достоинством онлайн-аптеки является колоссальный выбор фармацевтических средств и медицинских препаратов. Выбрать действительно есть из чего:

лекарственные препараты (по терапевтическому применению или общим показаниям)

биологически активные добавки

медицинские средства и принадлежности (одежда, спец.изделия)

приборы общего назначения (измерители массы, уровня сахара и температуры)

смеси, напитки (определение диеты и рациона питания)

контрацептические препараты и планирование семьи

товары для малышей и мам

гигиенические средства и уход за собой

оптика

Заказать лекарство по интернету, как и любые медицинские средства и приборы, покупатель может через официальный сайт сети аптек, где сразу же можно получить скидку по промокоду аптеки Будь здоров.

Программа лояльности

Компания ценит выбор и доверие своих клиентов. Поэтому предлагает всем желающим воспользоваться привилегиями действующей программы лояльности. Программа является бонусной и предоставляет участникам уникальные условия обслуживания:

участие в закрытых распродажах и акциях

возможность зарезервировать товары

аукционный ассортимент будет доступен по специальным ценам

возможность оплаты с помощью накопленных бонусов

персонализированные предложения на категории товаров

Для участия достаточно приобрести и активировать карту аптеки «Будь здоров», указывая ее в дальнейшем при оформлении онлайн-заказов.

Оплата и доставка

Сеть имеет много филиалов по территории РФ. Во многих крупных городах аптеки расположены в шаговой доступности для клиентов. Оплата медикаментов производится при получении заказа или при самовывозе из выбранного покупателем филиала, куда будет произведена доставка. Также при первой покупке обязательно используйте купон на скидку для экономии. Как получить заказ, разобраться будет не сложно, а где взять купон на скидку - подскажет проверенный сервис BeriBuy.