Top.Mail.Ru
Главная > Все магазины > Бука
Перейти в магазин

Промокоды Бука | Декабрь 2022

Промокоды похожих магазинов
Подарите геймерам игры на Рождество!
Осталось: 2 дня
Показать код
******
Ознакомьтесь с лучшими праздничными предложениями и используйте промокод, чтобы получить скидку ... Подробнее > 12% и рождественский подарок в Kinguin! Скрыть
Здесь выгодно! Скидка 11% по промокоду
Показать код
******
На все заказы от 1500р вы можете получить выгодную скидку 10% - просто используйте этот ... Подробнее > промокод! Скрыть
Получайте 4 подарка в Фокс Легендс по промокоду!
Показать код
******
Активируйте этот промокод и получите целых 4 ценных подарка, которые точно пригодятся во время ... Подробнее > игрового процесса! Нажмите на кнопку «Обмен набора» (она доступна с 20 ур.) и введите промокод в открывшемся окне. Подарок придет по почте. Скрыть
Ваша скидка до 30% на доступ к игре World of Tanks!
Показать скидку
Присоединяйся к самым жарким играм - оформи игровой аккаунт со скидкой 30% в WOT и побеждай в ... Подробнее > каждой схватке. Скрыть
SALE! Забирай скидку до -30% на топовые игры
Показать скидку
Совершай покупки в Стимпей и играй в самое лучшее: вас ждет библиотека из более 2000 игр ... Подробнее > различных жанров со скидками до -30%! Скрыть
Скидки до -30% на ВСЁ сегодня в магазине Игровед!
Показать скидку
Огромный выбор настольных игр для взрослых и детей с отличными скидками до -30% ждет вас в ... Подробнее > интернет-магазине Игровед! Скрыть
SALE! Сегодня скидки до -30% на популярную игру Fox Legends!
Показать скидку
Самая долгожданная MMORPG игра этого года - успейте оплатить доступ, пока действуют скидки до ... Подробнее > 30%! Скрыть
Горячо! Новый сезон "Лига лучших"! Невероятные подарки для каждого игрока!
Показать скидку
Сезон "Лига лучших" - это уникальные награды, новая рейтинговая система, невероятные подарки и ... Подробнее > неповторимый игровой сюжет! Присоединяйтесь! Скрыть
-30% SALE! Скидки на все тарифы от GFN!
Показать скидку
Выбирайте подписку на сервис облачного гейминга GFN и наслаждайтесь игровым процессом в ... Подробнее > максимальном качестве! Скидки до 30% на все тарифы! Скрыть
SALE! До -30% на любые игры в VK Play Cloud!
Показать скидку
Время для самых выгодных покупок настало! Покупайте любые игры в сервисе облачного гейминга VK ... Подробнее > Play Cloud со скидками до 30%! Скрыть
Похожие магазины
Hobby Games
Gama-Gama
Kinguin
VK Play Cloud
Warface
GamePark
Fox Legends
Игровед
GFN.ru
STEAMPAY
Мир Танков

Промокоды Бука: видеоигры на любой вкус

В современном мире, чтобы насладиться любимой симуляцией, гонкой или RPG, больше не нужно идти куда-то и покупать установочные диски: все игры от Buka доступны в режиме онлайн с мгновенной установкой!

О компании

Более 25 лет Бука.ру, интернет-магазин игр, специализируется на разработке и дистрибьюции видеоигр – в каталоге можно найти свыше 2,5 тысяч цифровых ключей активации для игр от самых разработчиков и издателей. Каждый клиент, выбирающий компьютерные игры Бука, может получить здесь техническую поддержку любым удобным способом – по телефону или электронной почте, через социальные сети или онлайн-консультанта.

Отметим главные достоинства для клиентов:

  • Установка сразу после покупки
  • Только надежные, официальные ключи на все игры на ПК
  • Наличие программы лояльности с начислением бонусных баллов
  • Многочисленные скидки, промокоды и акции для постоянных покупателей

Buka магазин игр

Предлагаемый ассортимент

Бука - магазин игр с огромным выбором: здесь можно присмотреть такие жанры, как аркады, головоломки, гонки, квесты и детективы, симуляторы, стратегии и не только. Также в каталоге онлайн-маркета можно приобрести софт для ПК, всевозможные аксессуары для приставок, умные колонки и гаджеты для жизни. Отдельно доступна оплата подписок не только на игры, но и самые популярные сервисы – от книжной платформы ЛитРес до онлайн-кинотеатра IVI. А истинные геймеры точно оценят огромную коллекцию атрибутики, которая представлена в данной компании.

Бонусная программа магазина

Чтобы платить меньше, обязательно участвуйте в программе лояльности Buka. В ней есть 4 уровня, каждый из которых отличается предоставляемой скидкой, а также суммой покупок, после которой участник переходит на новый уровень:

  • Бронзовый – 3% скидки + 3% баллами
  • Серебряный – скидка 5% + 5% баллами (при покупках от 3001р)
  • Золотой – скидка и баллы по 7% (при покупках от 7001р)
  • Платиновый – скидка и баллы по 10% (при покупках от 12001р)

Накопленными баллами можно оплатить приобретение любых товаров из каталога бонусных продуктов.

Чем примечательны промокоды Buka

Если при оплате указать в корзине купон на скидку, можно неплохо сэкономить свои финансы. С поиском промокода поможет проверенная платформа-агрегатор промокодов BeriBuy: здесь находятся только актуальные купоны, которые принимает цифровой магазин Бука. Подбор промокода займет не больше 1-2 минут, а ваша выгода может составить до 30% и даже больше!

Buka промокод

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина