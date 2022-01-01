Чтобы платить меньше, обязательно участвуйте в программе лояльности Buka. В ней есть 4 уровня, каждый из которых отличается предоставляемой скидкой, а также суммой покупок, после которой участник переходит на новый уровень:

Бука - магазин игр с огромным выбором: здесь можно присмотреть такие жанры, как аркады, головоломки, гонки, квесты и детективы, симуляторы, стратегии и не только. Также в каталоге онлайн-маркета можно приобрести софт для ПК, всевозможные аксессуары для приставок, умные колонки и гаджеты для жизни. Отдельно доступна оплата подписок не только на игры, но и самые популярные сервисы – от книжной платформы ЛитРес до онлайн-кинотеатра IVI. А истинные геймеры точно оценят огромную коллекцию атрибутики, которая представлена в данной компании.

Более 25 лет Бука.ру, интернет-магазин игр, специализируется на разработке и дистрибьюции видеоигр – в каталоге можно найти свыше 2,5 тысяч цифровых ключей активации для игр от самых разработчиков и издателей. Каждый клиент, выбирающий компьютерные игры Бука, может получить здесь техническую поддержку любым удобным способом – по телефону или электронной почте, через социальные сети или онлайн-консультанта.

В современном мире, чтобы насладиться любимой симуляцией, гонкой или RPG, больше не нужно идти куда-то и покупать установочные диски: все игры от Buka доступны в режиме онлайн с мгновенной установкой!

Чем примечательны промокоды Buka

Если при оплате указать в корзине купон на скидку, можно неплохо сэкономить свои финансы. С поиском промокода поможет проверенная платформа-агрегатор промокодов BeriBuy: здесь находятся только актуальные купоны, которые принимает цифровой магазин Бука. Подбор промокода займет не больше 1-2 минут, а ваша выгода может составить до 30% и даже больше!