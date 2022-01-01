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Промокоды Букет Питер | Август 2022
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О компании
Данная доставка цветов позволит воплотить в жизнь любые фантазии! Команда компании – это опытные флористы-дизайнеры, которые способны удивить не только классическими идеями, но и вариантами с экзотическими растениями. Поставка осуществляется из Голландии, Колумбии, Кении, Эквадора и др.
В ассортименте:
- Цветы и композиции, варианты для свадьбы
- Подарочные наборы, лепестки, открытки
- Шары, мягкие игрушки, конфеты
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