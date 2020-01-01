Промокоды Буквоед | Ноябрь 2020
Интернет-магазин Буквоед: кэшбэк и промокоды
Буквоед – это сеть книжных магазинов. В нее входит онлайн-площадка и 143 торговые точки.
О магазине
В книжном магазине Буквоед вы сможете купить не только книги. Здесь представлена канцелярия, детские товары, товары для творчества, подарки и сувениры.
Магазины Буквоед – это площадка для проведения презентаций, встреч по интересам, тренингов и семинаров. Интернет-магазин — еще и социальная сеть для книголюбов. Здесь можно составить список произведений, которые хотите прочитать, получать рекомендации от сервиса, делиться своим мнением, отзывами и обзорами. За активность присуждаются статусы и достижения.
Экономия на покупках у Bookvoed.ru
Есть несколько способов:
- Кэшбэк от BeriBuy. Нужно зарегистрироваться на сервисе и заходить в магазин по заданной ссылке. После каждой покупки вернется до 3,6% от потраченного. Деньги можно перевести на карту или электронные кошельки, пополнить ими баланс мобильного.
- Промокоды в Буквоеде. Дают скидки на всю продукцию или только на определённые товары или их категории. В Буквоеде промокоды на скидку постоянно меняются. Поэтому следите за обновлениями.
- Программа лояльности. Приобретите бонусную карту и совершайте при помощи ее покупки. Вначале дают скидку в 2%, в дальнейшем — до 20%.
- Распродажи. Самые большие скидки в КиберПонедельник и Черную Пятницу.
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