Буквоед – это сеть книжных магазинов. В нее входит онлайн-площадка и 143 торговые точки.





О магазине

В книжном магазине Буквоед вы сможете купить не только книги. Здесь представлена канцелярия, детские товары, товары для творчества, подарки и сувениры.





Магазины Буквоед – это площадка для проведения презентаций, встреч по интересам, тренингов и семинаров. Интернет-магазин — еще и социальная сеть для книголюбов. Здесь можно составить список произведений, которые хотите прочитать, получать рекомендации от сервиса, делиться своим мнением, отзывами и обзорами. За активность присуждаются статусы и достижения.