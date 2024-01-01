Детская мода – это отдельное направление, требующее гипоаллергенных материалов и простоты в носке. Bunglyboo – интернет-магазин, где можно собрать образы на любой случай.

О компании и ассортименте

Бангли - бренд, придуманный мамами, который с 2016 года производит продуманную одежду для детей и подростков до 16 лет. Также на сайте можно найти женские и мужские модели для взрослых. В каталоге представлены образы для самых маленьких, детей от года до 7 лет, модная одежда для девочек до 16-ти и для подростков-мальчиков.

Основные преимущества для покупателей: