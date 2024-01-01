Промокоды Бангли (Bungly) | Март 2024
-30% SALE! Скидки на всё в магазине Bungly
Промокоды Bunglyboo – мода, созданная мамами
Детская мода – это отдельное направление, требующее гипоаллергенных материалов и простоты в носке. Bunglyboo – интернет-магазин, где можно собрать образы на любой случай.
О компании и ассортименте
Бангли - бренд, придуманный мамами, который с 2016 года производит продуманную одежду для детей и подростков до 16 лет. Также на сайте можно найти женские и мужские модели для взрослых. В каталоге представлены образы для самых маленьких, детей от года до 7 лет, модная одежда для девочек до 16-ти и для подростков-мальчиков.
Основные преимущества для покупателей:
- стильные и функциональные вещи на несколько сезонов
- «растущие» элементы и безопасные застежки
- экологичное производство и натуральные материалы
- скидки для тех, кто использует промокоды Бангли
- удобные модели для детского сада и прогулок, простые и комфортные
Купоны Bungly – приятная экономия ждет
Использовав купон на скидку от БериБай, можно купить в Bungly комбинезон детский или другие товары по сниженной цене. Даже если в магазине идет распродажа детской одежды – промокоды Bungly boo увеличат выгоду.
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