Срочно нужны деньги на непредвиденные расходы, оплату счетов или важную покупку? Bunny Money предоставляет возможность быстро получить необходимую сумму без долгих проверок и сложных процедур. В Bunny Money займы доступны практически каждому, благодаря минимальным требованиям и оперативности в оформлении. Для этого вам даже не надо выходить из дома, а по промокоду будут доступны лучшие условия.

О компании

Бони Моней — микрокредитная финансовая компания, которая специализируется на выдаче быстрых займов. Она имеет все необходимые свидетельства о регистрации и состоит в реестре МФК. Фирма работает только в рамках законодательства РФ. Также площадка с вниманием относится к безопасности данных своих клиентов и обеспечивает строгие меры конфиденциальности и технической безопасности, чтобы предотвратить любые несанкционированные утечки информации клиентов.

Как оформить кредит

Если вы хотите взять кредит, оформите онлайн-заявку прямо на сайте площадки. Сделать это можно в удобное время и в любом месте, где есть интернет. Для получения онлайн займа на карту без отказа вам нужно быть совершеннолетним гражданином РФ. Процесс подачи заявки максимально упрощен, чтобы вы могли получить нужную сумму быстро и без лишних хлопот.

От вас не потребуются поручители, дополнительные справки или залоги. Вам могут одобрить займ даже с плохой кредитной историей. Решение принимается в считанные минуты и после положительного ответа вам поступит займ на карту онлайн от Bunny Money.

Преимущества: