Знакомый многим портал Burdastyle – это находка для тех, кто шьет и интересуется современными трендами в мире моды. Сайт Бурдастиль активно придумывает и внедряет новые дизайнерские и технологические решения, объединяет любителей и мастеров в единое сообщество для обмена опытом, проводит обучающие мастер-классы и т.д. Если вам надоело одеваться как все и хочется освоить искусство шитья или вязания – вы найдете здесь массу полезного.

Интернет-магазин Burdastyle – что можно приобрести

Специально для своих клиентов портал организовал интернет-магазин и собрал готовые наборы для шитья и различные выкройки на одном сайте. Начиная от обычных ниток и заканчивая роскошной тканью – весь ассортимент для создания своих нарядов можно заказать с доставкой на дом. Burdastyle.ru предлагает оригинальные выкройки любой одежды (для маленьких и взрослых, от нижнего белья до верхней одежды), чтобы каждый желающий мог подобрать для себя нужную модель. Магазин заботится о своих клиентах, поэтому предлагает при оформлении заказа использовать промокод Burdastyle для получения приятной скидки.

Учись и развивайся с Burdastyle.ru

Нет предела совершенству, но ученики Бурдастиль всегда совершенствуются. Регулярно на сайте проводятся мастер-классы с профессионалами, где участники делятся опытом, спрашивают совета и предлагают новые идеи в плане выкроек или технологий пошива. Постоянно выпускаются Бурдастайл журналы, освещающие последние тренды, достижения науки и швейного производства. Здесь можно найти массу свежих идей и вдохновения для создания своей персональной коллекции одежды.