Планируете отправиться в гости к друзьям/родственникам, которые живут в Беларуси, России или Европе? При выборе транспорта предпочтение отдаете автобусам? И тут возникает вопрос, где купить билет по выгодной цене.

Конечно, вы можете пойти на автовокзал и купить билет. Но если вы желаете сэкономить на покупке, тогда оптимальным решением будет посетить сайт Busfor.ru. Здесь вы сможете заказать билет на автобус, не выходя из дома.

Все что нужно сделать, это ввести данные маршрута («откуда» и «куда»). Также здесь вы можете:

выкупить бронь;



заказать билет.

Обращаем ваше внимание, что на данном сайте часто проводятся закрытые распродажи, а также, что они проходят не только по таким дням, как КиберПонедельник и Черная Пятница в Busfor, но и по иным дням). Чтобы приобрести билет по акции, следует подписаться на рассылку.

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