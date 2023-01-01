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О бренде
Интернет-магазин женской одежды CALISTA более 10 лет радует покупателей нарядами от профессиональных дизайнеров. Вся продукция изготавливается на собственных производственных площадях с применением качественного материала.
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