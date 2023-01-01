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Промокоды CALISTA (Калиста) | Июль 2023

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Калиста – женская одежда, вдохновленная модой

Подчеркните уникальный стиль и черпайте вдохновение от выбора эксклюзивной линейки товаров на каждый день. Здесь начинается ваш путь в обширный мир моды.

О бренде

Интернет-магазин женской одежды CALISTA более 10 лет радует покупателей нарядами от профессиональных дизайнеров. Вся продукция изготавливается на собственных производственных площадях с применением качественного материала.

Ключевые преимущества:

  • Разные способы оплаты
  • Доставка по территории РФ
  • Для новых клиентов CALISTA - промокод на скидку на первый заказ
  • Регулярные обновление ассортимента

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